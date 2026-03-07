عين على الحكم | تجاهل طرد كوبارسي ونجوم برشلونة أرادوا الحمراء لنجم بيلباو!

اندلعت الشرارة الأولى للجدل التحكيمي الواضح عند الدقيقة 50 من عمر اللقاء حينما قام لاعب أتلتيك بيلباو أليخاندرو ريجو بتدخل اتسم بالخشونة المفرطة ضد نجم برشلونة داني أولمو.

أظهرت الإعادة التلفزيونية عملية دهس واضحة ومباشرة فوق قدم اللاعب الكتالوني مما جعل دكة بدلاء برشلونة واللاعبين داخل المستطيل الأخضر ينتفضون لمطالبة الحكم بضرورة إشهار البطاقة الحمراء.

رأى لاعبو النادي الكتالوني أن هذا التدخل كان يتسم بالخطورة الكبيرة وكان كفيلًا بالتسبب في إصابة بليغة لزميلهم لكن الحكم خوسيه مونييرا قرر الاكتفاء بإشهار البطاقة الصفراء في وجه أليخاندرو ريجو.

تسبب هذا القرار في حالة من الاستياء العارم بين صفوف نجوم النادي الكتالوني الذين اعتبروا أن الحكم تساهل دائمًا مع التدخلات العنيفة لأصحاب الأرض وهو ما أدى إلى تصاعد حدة التوتر بين اللاعبين في وسط الملعب ومطالبات متكررة بالعودة إلى تقنية الفيديو المساعد للتأكد من جسامة الخطأ المرتكب ومدى تعمده من جانب لاعب الفريق الباسكي الذي نجا من مغادرة الملعب مبكرًا.