عين على الحكم | تجاهل طرد كوبارسي ونجوم برشلونة أرادوا الحمراء لنجم بيلباو!

شهدت المواجهة الكبيرة التي تجمع فريقي أتلتيك بيلباو وبرشلونة فوق أرضية ملعب سان ماميس حالة من التوتر التحكيمي الذي ألقى بظلاله على مجريات اللعب طوال دقائق اللقاء.
دخل الفريقان المواجهة برغبة جامحة في حصد النقاط الثلاث مما جعل الالتحامات البدنية القوية تسيطر على المشهد العام منذ البداية.
أدار اللقاء الحكم خوسيه مونييرا الذي واجه صعوبات بالغة في فرض سيطرته على غضب اللاعبين ومطالباتهم المستمرة بقرارات أكثر حزمًا تجاه التدخلات العنيفة.
كانت الأجواء مشحونة للغاية في مدرجات الملعب الباسكي حيث لم يتوقف الجمهور عن مؤازرة فريقه والضغط على طاقم التحكيم في كل لقطة مشكوك بصحتها مما زاد من صعوبة المهمة التحكيمية في واحدة من أكثر مباريات الموسم إثارة وجدلًا.