عين على الحكم: حارس أوفييدو يضحك ساخرًا وبرشلونة ينجو من ركلة جزاء!

في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول (الدقيقة ٤٥+٢)، بلغت الإثارة ذروتها بمطالبة لاعبي ريال أوفييدو بركلة جزاء إثر تداخل بين حارس برشلونة جوان غارسيا والمهاجم رينا.

بدأت الهجمة بانطلاقة سريعة من إلياس شعيرة الذي سدد كرة قوية تصدى لها جارسيا، وفي أثناء محاولة المهاجم رينا استغلال الكرة العائدة من الحارس حدث تلامس بدني سقط على إثره المهاجم.

أشار الحكم خوان مارتينيز باستمرار اللعب، وسط احتجاجات صاخبة من دكة بدلاء أوفييدو، واستند التفسير التحكيمي الميداني إلى أن الحارس جوان جارسيا كان يملك السيطرة على الكرة أو كان في طريقه الطبيعي للوصول إليها قبل المهاجم، معتبراً أن الاحتكاك كان ناتجاً عن اندفاع المهاجم نحو الحارس وليس العكس.

وقد أثارت هذه اللقطة ردود فعل متباينة، حيث رأت بعض التحليلات الفنية أن الحارس لم يكن ممسكاً بالكرة بشكل كامل، مما يجعل قرار استمرار اللعب محلاً للنقاش حول مفهوم السيطرة الفعلية لحارس المرمى على الكرة داخل منطقته.

لكن حساب أرشيفيو فار المختص في مراجعة تلك الحالات أكد صحة قرار الحكم بكل ذلك الجدل الذي صاحب الحالة.