عين على الحكم | قرارات مثيرة لبنفيكا، نجم ريال مدريد ينجو من الطرد .. و"فضيحة مغشوشة" في لقاء برشلونة وكوبنهاجن

الإثارة التحكيمية في مباراة العملاق الإسباني ريال مدريد ضد مستضيفه بنفيكا البرتغالي؛ لم تنتهِ عند ما ذكرناه في السطور الماضية، فقط.
الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول؛ شهد احتساب الحكم الإيطالي دافيد ماسا، "ركلة جزائية" أخرى لبنفيكا، ضد ريال مدريد.
وهذه المرة.. لم يعد ماسا في قراره، حيث تم تأكيد وجود مسك من النجم الفرنسي أوريليان تشوامي، متوسط ميدان ريال مدريد، ضد الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي، مدافع بنفيكا؛ وذلك داخل منطقة الـ18 للميرينجي.
أوتاميندي تقدّم داخل منطقة الـ18 للعملاق الإسباني؛ من أجل استغلال "ركلة ركنية"، تحصل عليها الفريق البرتغالي.
إلا أن تشواميني نجا من "الطرد"؛ حيث كان يمتلك إنذارًا قبل هذه اللعبة، ولكن ماسا لم يشهر له الكارت الأصفر الثاني.