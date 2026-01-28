عين على الحكم | قرارات مثيرة لبنفيكا، نجم ريال مدريد ينجو من الطرد .. و"فضيحة مغشوشة" في لقاء برشلونة وكوبنهاجن

واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. عاد الحكم الإيطالي دافيد ماسا، لمشاهدة لقطة الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني والإنجليزي جود بيلينجهام، ثنائي بنفيكا وريال مدريد تواليًا، عبر شاشة تقنية الفيديو "فار".

عودة ماسا لمشاهدة اللقطة بنفسه؛ جاءت بعد نداء من مساعديه في غرفة تقنية الفيديو "فار"، الذين رأوا أن هُناك شك في "الركلة الجزائية".

وبالفعل.. بعد رؤيته اللقطة عبر شاشة "فار"؛ عاد الحكم وألغى "الركلة الجزائية" في الدقيقة 17، بشكلٍ رسمي.

واعتبر دافيد ماسا أن قدم بريستياني هي من ذهبت إلى بيلينجهام، عند محاولته تسديدة الكرة - وليس العكس -؛ حسب رأيه دائمًا.