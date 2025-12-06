Algeria-Bahrin-Arab-CupSocial-Gfx
عين على الحكم | راية مُحبطة وركلة جزاء و4 أهداف .. "بركان" ينصف الجزائر على البحرين في أقوى أشواط كأس العرب!

الأحمر على حافة وداع البطولة بثلاثية قاتلة

10 دقائق فقط كانت كافية من أجل إثارة الجدل في مباراة البحرين والجزائر، المقامة على ملعب ستاد خليفة الدولي، عصر السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب 2025.

والجدل كان بسبب تدخل من تقنية الفيديو ( (VAR حرم منتخب البحرين من هدف أول مبكر، يمنحه الأفضلية في المباراة التي تمثل فرصة أخيرة لإنقاذ حظوظها في البطولة المقامة بقطر.

  • هدف أبيض للبحرين

    في الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول، نفذ مهدي الحميدان ركلة حرة من الجهة اليسرى على القائم القريب، قابلها مهدي عبد الجبار بتمهيد رائع بالكعب لتصل إلى منطقة جزاء الجزائر، وسط هجوم ومتابعة من لاعبي البحرين.

    وعندما وصلت الكرة إلى عبد القادر بدران ، مدافع الجزائر، حاول تشتيتها بعيدًا عن مرماه، إلا أن كرته ارتطمت بمهاجم البحرين عبد الله الخلاصي وسكنت شباك محاربي الصحراء.

    واحتسب الحكم النيوزيلندي كامبل كيرك الهدف وسط فرحة جنونية للاعبي البحرين، إلا أن تقنية الفيديو تدخلت وأثبتت وجود اللاعب مهدي عبد الجبار في موقف تسلل مع لمسه للكرة، ليتم إلغاء الهدف وسط ضحكات ساخرة من الكرواتي دراجات تالايتش مدرب البحرين.

  • 6 دقائق جنونية بين البحرين والجزائر

    بعد إلغاء الهدف لم تتوقف المتعة والإثارة في المباراة ولو لدقيقة واحدة، حيث شهدت 6 دقائق وتحديدًا منذ الدقيقة 24 وحتى 30، تسجيل الفريقين 3 أهداف دفعة واحدة، ليجن جنون كل من في ملعب اللقاء بسبب هذا الأداء الهجومي من الفريقين.

    تقدم منتخب الجزائر عن طريق رضوان بركان في الدقيقة 24، بعد اختراق رائع من الجبهة اليمنى وتمرير عرضية أرضية لمحرز الهدف، وبعدها بـ3 دقائق فقط رد مهدي عبد الجبار بهدف التعادل من لعبة مشابهة لهدف تقدم الجزائر، بينما كانت التمريرة العرضية من علي مدن.

    ولم يتأثر منتخب الجزائر بصحوة البحرين أو يفكر في العودة للدفاع، بل هاجم من خلال كرات مرتدة خطيرة أسفرت عن هدف رائع للمهاجم عادل بولبينة في الدقيقة 30، بعد تمريرة رائعة من صاحب الهدف الأول رضوان بركان، لتعود دفة المقدمة مرة أخرى في يد محاربي الصحراء.

  • ركلة جزاء للجزائر تقلب الموازين

    ولم يرض المنتخبان أن ينتهي الشوط الأول بدون الإثارة المعهودة، حيث نجح رضوان بركان نجم الشوط الأول بدون منازع في استغلال خطأ دفاعي من لاعبي البحرين في التمركز وانفرد بالمرمى، قبل أن يعرقله أمين بن عدي.

    في البداية لم يحتسب الحكم النيوزيلندي أي قرار، حيث انتظر قرارًا من مساعديه على تقنية الفيديو، وبعد مراجعة طويلة تم إبلاغه بوجود مخالفة على المدافع البحريني، ليحتسب ركلة جزاء ترجمها ياسين بنزية إلى هدف ثالث صعب كثيرًا من مهمة الأحمر في العودة للقاء ووضعه على حافة وداع البطولة.

  • مباراة مصيرية بين البحرين والجزائر

    تمثل مباراة البحرين والجزائر أهمية كبيرة لكلا الفريقين ضمن منافسات المجموعة الرابعة لكأس العرب، حيث يسعى محاربو الصحراء إلى الفوز ولا بديل عنه لتعويض إخفاقهم بالتعادل سلبيًا مع السودان بالجولة الأولى، في واحدة من مفاجآت البطولة.
    في المقابل، البحرين أيضًا يدخل اللقاء بهدف واحد وهو الفوز من أجل تخطي هزيمته في الجولة الأولى على يد العراق بنتيجة (1-2)، بينما قد يكون التعادل مفيدًا له إذا استطاع تحقيق الفوز على السودان في الجولة الأخيرة وانتظار هدية أسود الرافدين بتعطيل الجزائر.

    ومع انتهاء الجولة الأولى، أصبح موقف المجموعة الرابعة كالتالي:

    1- العراق برصيد 4 نقاط وفارق +1 هدف.

    2- الجزائر بنقطة واحدة وبدون فارق أهداف.

    3- السودان بنقطة واحدة وبدون فارق أهداف.

    4- البحرين بدون نقاط وبفارق -1 هدف.

    وقد تتغير حسابات المجموعة بعد لقاء العراق مع السودان، حيث يحتاج أسود الرافدين فقط إلى الفوز من أجل حجز أول تذكرة عبور من المجموعة الرابعة إلى دور الثمانية، بينما يريد صقور الجديان مواصلة المفاجآت وتحقيق انتصار يدخلهم في حسبة التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

  • قطر تستضيف كأس العرب 2025

    باعتراف رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تستضيف قطر للمرة الثانية على التوالي النسخة الحالية من بطولة كأس العرب، التي افتتحت يوم الإثنين الماضي بمشاركة 16 منتخبًا عربيًا لكرة القدم، ينتمي بعضها إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بينما ينتمي البعض الآخر للاتحاد الآسيوي.

    وتستمر منافسات كأس العرب، التي تُعد من أهم البطولات الإقليمية للعبة والمدرجة في الأجندة الدولية لـ"فيفا"، حتى 18 من ديسمبر الجاري على ستة ملاعب عملاقة في دولة قطر، أبرزها ملعب لوسيل وملعب البيت الذي شهد المباراة الافتتاحية بين المنتخب الوطني القطري ونظيره الفلسطيني.

    وتأهلت قطر تلقائيًا للمسابقة كونها الدولة المضيفة، كما تأهلت الجزائر لأنها حاملة اللقب في النسخة السابقة من البطولة التي أقيمت قبل 4 أعوام في الدوحة، ويُضاف إلى ذلك الدول العربية السبعة الأعلى تصنيفًا وقت إجراء القرعة؛ وهي مصر، تونس، السعودية، المغرب، العراق، الإمارات، الأردن.

    كما تم اختيار الدول السبعة الأخرى من خلال سلسلة من مباريات التأهل للبطولة بنظام المباراة الواحدة التي أُقيمت في نوفمبر الماضي، وهي البحرين، السودان، الكويت، جزر القمر، سوريا، عمان وفلسطي

