عين على الحكم | خالد الطريس يواصل الجدل أمام الأهلي .. إلغاء هدفين للراقي أمام الأخدود أشعل فتيل الذكريات!

يدخل النادي الأهلي مواجهة الأخدود بطموحات كبيرة، حين يلتقي الفريقان ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، في مباراة يدرك خلالها الراقي أن أي تعثر قد يكلفه كثيرًا في سباق المنافسة على المراكز المتقدمة.

ويعيش الأهلي فترة فنية مميزة خلال الأسابيع الأخيرة، انعكست بشكل واضح على نتائجه في الدوري، حيث يسعى لمواصلة سلسلة الانتصارات وتأكيد عودته القوية بعد الانطلاقة المتذبذبة في بداية الموسم.

ويحتل الفريق الأهلاوي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 28 نقطة، وهو مركز يُبقيه في قلب الصراع على المربع الذهبي، ويمنحه فرصة حقيقية لملاحقة المتصدرين إذا واصل حصد النقاط.

ويعوّل الأهلي كثيرًا على الزخم المعنوي الكبير الذي حققه في الجولة الماضية، بعد انتصاره المثير على غريمه النصر بنتيجة 3-2، في واحدة من أقوى مباريات الموسم حتى الآن.

ذلك الفوز لم يمنح الفريق ثلاث نقاط فقط، بل أعاد الثقة إلى اللاعبين والجماهير، وأكد قدرة الراقي على مجاراة كبار الدوري ومنافستهم على أعلى المستويات.