عين على الحكم | خالد الطريس عارض تقنية الفيديو .. "لمسة يد مُحيرة" تُغضب الاتحاد أمام نيوم

ومن ناحيته.. الحكم المحلي خالد الطريس الذي أدار مواجهة الاتحاد ونيوم، مساء اليوم الأربعاء؛ احتسب "ركلة حرة" خارج منطقة الـ18، بعد لمس النجم الجزائري سعيد بن رحمة للكرة بيده.

ومن ثم.. وجّه حكام غرفة تقنية الفيديو "فار" نداءً إلى الطريس؛ من أجل العودة لمشاهدة اللعبة بنفسه، للتأكُد من أن لمس ابن رحمة للكرة بيده كان داخل منطقة الـ18 وليس خارجها.

وبالفعل.. وجد الطريس بعد مشاهدة اللقطة عبر شاشة "فار"، أن ابن رحمة قام بلمس الكرة بيده داخل منطقة الـ18؛ ولكنه على الرغم من ذلك، رفض احتساب "ركلة جزائية" لنادي الاتحاد.

السبب في عدم احتساب "الركلة الجزائية"؛ هو أن الحكم وجد أن لمسة النجم الجزائري لم تكن مقصودة، وأن يده بجوار جسده وليست ممدودة.

وأشعل هذا القرار غضب نجوم الاتحاد؛ بقيادة الفرنسي المخضرم كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.