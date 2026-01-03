شهدت مباراة الاتحاد أمام التعاون لعبة مثيرة للجدل، بعدما رفض حكم المباراة محمد السماعيل احتساب هدفًا لسكري القصيم، كان من الممكن أن يتسبب في فقدان العميد لنقطتين كانا في المتناول!
عين على الحكم | تقنية الفيديو تُلغي هدف التعاون أمام الاتحاد .. حدثت لبرشلونة أمام إنتر ولم يتم احتسابها!
ماذا حدث؟
بالدقيقة 87 من زمن المباراة، أرسل سلطان مندش كرة عرضية من الجهة اليمنى لفريقه التعاون، قابلها عبد الفتاح آدم برأسيه في مرمى رايكوفيتش مُعلنًا التعادل.
وبعد أن احتفل لاعبي التعاون بهدف التعادل، عاد حكم المباراة محمد السماعيل لتقنية الفيديو VAR، وقرر عدم احتساب الهدف، وسط ذهول من جانب لاعبي سكري القصيم.
وأظهرت إعادة الهدف منذ بدايته، بأن لاعب التعاون قد ارتكب خطًأ ضد أحد لاعب الاتحاد، ليتخذ الحكم قراره برفض احتساب الهدف.
واعترض نجوم التعاون بقوة على الحكم محمد سماعيل، بسبب قراره بعدم احتساب الهدف، وسط احتفالات من جانب نجوم الاتحاد بالتراجع عن احتساب الهدف.
لعبة حدثت في دوري أبطال أوروبا
وبالعودة إلى الوراء قليلًا، بالتحديد في مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بين برشلونة وإنتر الإيطالي، فقد شهدت تلك المواجهة نفس اللعبة تقريبًا.
ارتكب دنزل دومفريس الظهير الأيمن لنادي إنتر خطأ ضد جرار مارتن لاعب نادي برشلونة، لترتد بهجمة ضد البلوجرانا، نتج عنها الهدف الثالث للفريق الإيطالي.
الحكم البولندي وقتها شيمون مارشينياك رفض احتساب الكرة خطأ ضد إنتر، بل احتسب الكرة هدف لصالح الفريق الإيطالي، ليُساهم في تأهل الفريق إلى النهائي.
وتمر الأيام وتحدث كرة مشابهة لتلك التي حدثت في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ولكن الحكم محمد السماعيل احتساب خطأ.
الاتحاد يفوز على التعاون
حقق فريق الاتحاد فوزًا ثمينًا على حساب نظيره التعاون بنتيجة هدفين دون مقابل، في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وجاء تفوق الاتحاد بعد أداء منظم وحسم واضح في الشوط الثاني، حيث افتتح مهند الشنقيطي التسجيل في الدقيقة 49، واضعًا فريقه في المقدمة ومترجمًا السيطرة إلى هدف حاسم منح العميد أفضلية المباراة.
وحاول التعاون العودة في الدقائق الأخيرة، وتمكن من تسجيل هدف، إلا أن حكم اللقاء ألغاه بداعي وجود مخالفة، ليحافظ الاتحاد على تقدمه حتى صافرة النهاية.
وبهذا الانتصار، رفع الاتحاد رصيده إلى 23 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس في جدول الترتيب، مواصلًا الضغط على فرق المقدمة.
وأعاد فوز الاتحاد إشعال المنافسة في سباق الدوري، حيث دخل العميد بقوة ضمن دائرة الصراع على المراكز الأولى، ليصبح التنافس على القمة محصورًا بين النصر والهلال والتعاون والأهلي والاتحاد، في سباق يزداد سخونة مع تقدم الجولات.
موسم الاتحاد 2025-26
دخل فريق الاتحاد الموسم الرياضي 2025-2026 وسط تقلبات واضحة في النتائج، بعدما بدأ مشواره بخسارة مبكرة لأول ألقابه هذا الموسم، عقب السقوط أمام النصر بنتيجة 2-1 في الدور نصف النهائي من كأس السوبر السعودي، في نتيجة شكّلت خيبة أمل لجماهير «العميد» التي كانت تمني النفس بانطلاقة قوية.
وعلى مستوى دوري روشن السعودي للمحترفين، خاض الاتحاد 11 مباراة حتى الآن، نجح خلالها في تحقيق 6 انتصارات مقابل تعادلين، فيما تلقى ثلاث هزائم جاءت أمام النصر والهلال والأهلي، ليبقى الفريق في دائرة المنافسة، لكن دون الاستقرار المنتظر على مستوى الأداء والنتائج.
قاريًا، واجه الاتحاد انطلاقة صعبة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما تلقى خسارتين متتاليتين أمام الوحدة الإماراتي وشباب الأهلي دبي في أول جولتين من مرحلة الدوري، قبل أن يستعيد شيئًا من توازنه بتحقيق فوز كبير على الشرطة العراقي بنتيجة 4-1، ما أعاد الأمل لجماهيره في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.
إلا أن هذه الآمال تعرضت لانتكاسة جديدة بعد الخسارة أمام الدحيل القطري بنتيجة 4-2 في الدوحة، قبل أن ينجح الفريق في إنعاش حظوظه مجددًا عقب الفوز على ناساف الأوزبكي في جدة بهدف سجله النجم الفرنسي كريم بنزيما، ليبقى مصير التأهل معلقًا بنتائج المواجهتين المقبلتين أمام الغرافة والسد القطريين.
وعلى الصعيد الفني، كان الاتحاد قد أنهى علاقته بمدربه الفرنسي لوران بلان، المتوج بالثنائية المحلية في الموسم الماضي، بنهاية شهر سبتمبر، قبل أن يعلن بعد نحو أسبوعين التعاقد مع المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، الذي كان دون نادٍ منذ رحيله عن ميلان الإيطالي.
ورغم البداية الإيجابية التي حققها كونسيساو مع الفريق، فإن تراجع النتائج في الفترة الأخيرة أعاد علامات الاستفهام حول قدرته على إعادة «العميد» إلى سكة الاستقرار والمنافسة الجادة على الألقاب في موسم لا يزال مفتوحًا على جميع الاحتمالات.