عين على الحكم | تقنية الفيديو تُلغي هدف التعاون أمام الاتحاد .. حدثت لبرشلونة أمام إنتر ولم يتم احتسابها!

بالدقيقة 87 من زمن المباراة، أرسل سلطان مندش كرة عرضية من الجهة اليمنى لفريقه التعاون، قابلها عبد الفتاح آدم برأسيه في مرمى رايكوفيتش مُعلنًا التعادل.

وبعد أن احتفل لاعبي التعاون بهدف التعادل، عاد حكم المباراة محمد السماعيل لتقنية الفيديو VAR، وقرر عدم احتساب الهدف، وسط ذهول من جانب لاعبي سكري القصيم.

وأظهرت إعادة الهدف منذ بدايته، بأن لاعب التعاون قد ارتكب خطًأ ضد أحد لاعب الاتحاد، ليتخذ الحكم قراره برفض احتساب الهدف.

واعترض نجوم التعاون بقوة على الحكم محمد سماعيل، بسبب قراره بعدم احتساب الهدف، وسط احتفالات من جانب نجوم الاتحاد بالتراجع عن احتساب الهدف.