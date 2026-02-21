عين على الحكم | ثقة بوديمير أحرجت غرفة تقنية الفيديو أمام ريال مدريد!

تحولت المباراة إلى قمة الإثارة في الدقيقة 38 عندما انطلق المهاجم الكرواتي أنتي بوديمير نحو منطقة جزاء ريال مدريد مستغلًا تمريرة بينية متقنة وضعت دفاع الفريق الملكي في مأزق حقيقي.

حاول الحارس تيبو كورتوا الخروج لإغلاق الزاوية وتقليل المساحة أمام المهاجم وحدث التحام مباشر بين الطرفين سقط على أثره بوديمير أرضًا وسط صيحات جماهير ملعب إل سادار التي طالبت باحتساب مخالفة فورية.

فاجأ الحكم أليخاندرو كوينتيرو جونزاليس الجميع بإطلاق صافرته ليس لاحتساب خطأ بل لإشهار البطاقة الصفراء في وجه بوديمير بتهمة التحايل والسقوط المتعمد للحصول على ركلة جزاء غير شرعية.

تسبب هذا القرار في موجة غضب عارمة بين لاعبي أوساسونا الذين أحاطوا بالحكم للاحتجاج بينما ظل المهاجم الكرواتي هادئًا وهو ينظر إلى الحكم بنظرة تعجب من سرعة اتخاذ قرار الإنذار دون التريث أو مراجعة اللقطة.