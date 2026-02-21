عين على الحكم | ثقة بوديمير أحرجت غرفة تقنية الفيديو أمام ريال مدريد!

استضاف ملعب إل سادار مواجهة نارية بين فريق أوساسونا وضيفه ريال مدريد ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم حيث دخل أصحاب الأرض المباراة بروح قتالية عالية وسط مؤازرة جماهيرية غفيرة ملأت المدرجات باللون الأحمر.
نجح لاعبو ريال مدريد في فرض إيقاعهم السريع منذ الدقائق الأولى من اللقاء مستغلين حالة الارتباك التي ظهرت في خط دفاع الفريق صاحب الأرض لكن سرعان ما توازنت الأمور وأصبح أوساسونا أفضل.
كان هناك تبادلًا في المحاولات الهجومية من الجانبين وكان أصحاب الأرض أكثر خطورة على مرمى الحارس تيبو كورتوا الذي اضطر للتدخل في أكثر من مناسبة لإنقاذ فريقه من أهداف محققة خاصة في ظل تراجع مستوى التغطية الدفاعية من جانب الضيوف في الشوط الأول.