عين على الحكم | صدارة برشلونة تحت المجهر: إصابة رافينيا وجدل "الجزائية" ونظرية المؤامرة!

دخل برشلونة مواجهته أمام مضيفه إلتشي في إطار الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني وهو يحمل على عاتقه إرثاً ثقيلاً من ضغط المنافسة، حيث يتربع الفريق الكتالوني على القمة برصيد 52 نقطة، متفوقاً بفارق نقطة يتيمة عن ملاحقه اللدود ريال مدريد.

ومع انطلاق صافرة الحكم أليخاندرو مونييز رويز في ملعب "مانويل مارتينيز فاليرو"، لم تكن المباراة مجرد صراع على ثلاث نقاط، بل تحولت إلى ملحمة كروية شهدت تقلبات درامية امتدت من أرضية الملعب إلى مدرجات التواصل الاجتماعي، حيث امتزجت الفرحة بالأهداف مع القلق من الإصابات والجدل الواسع حول القرارات التحكيمية التي قد ترسم ملامح بطل اللي[ا في نهاية المطاف.