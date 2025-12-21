عين على الحكم | نجم المغرب "ممنوع التمثيل" .. ولا مزيد من الهدايا يا دياز أمام جزر القمر!

وكأن الجدل أراد أن يصاحب كأس أمم إفريقيا 2025، منذ أولى دقيقة، حيث رأينا زخمًا في أحداث المواجهة الافتتاحية التي جمعت بين المغرب وجزر القمر، وخاصة من ناحية القرارات التحكيمية.

اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم إفريقيا، التي تقام في الأراضي المغربية، استقرت على إسناد إدارة المباراة الافتتاحية، إلى الحكم الكونغولي جان جاك ندالا، والذي يحمل الشارة الدولية منذ عام 2013.

وبمشاركته في الافتتاحية، المقامة على ملعب مولاي عبد الله في الرباط، سجّل الحكم ندالا، حضوره الرابع في نهائيات أمم إفريقيا، بعد نسخ 2019 و2021 و2023.