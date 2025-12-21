Brahim Diaz Morocco ComorosGetty
محمود خالد

عين على الحكم | نجم المغرب "ممنوع التمثيل" .. ولا مزيد من الهدايا يا دياز أمام جزر القمر!

وكأن الجدل أراد أن يصاحب كأس أمم إفريقيا 2025، منذ أولى دقيقة، حيث رأينا زخمًا في أحداث المواجهة الافتتاحية التي جمعت بين المغرب وجزر القمر، وخاصة من ناحية القرارات التحكيمية.

اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم إفريقيا، التي تقام في الأراضي المغربية، استقرت على إسناد إدارة المباراة الافتتاحية، إلى الحكم الكونغولي جان جاك ندالا، والذي يحمل الشارة الدولية منذ عام 2013.

وبمشاركته في الافتتاحية، المقامة على ملعب مولاي عبد الله في الرباط، سجّل الحكم ندالا، حضوره الرابع في نهائيات أمم إفريقيا، بعد نسخ 2019 و2021 و2023.

  • Morocco's defender #6 Romain Saiss (R) celebrates with Morocco's forward #19 Youssef En-Nesyri (L) after scoringGetty Images

    إصابة رومان سايس

    وتعرض رومان سايس، قائد المنتخب المغربي، للإصابة أثناء قيام رفيق سعيد، مهاجم جزر القمر، بدفعه من الظهر، في الدقيقة 14.

    الحكم ندالا لم يعاقب مهاجم ستاندارد لييج، رغم أن تلك اللقطة أسفرت عن إصابة سايس، فيما يرجح بأنها كانت منافسة على الكرة، دون تدخل عنيف، علمًا بأن مدافع السد القطري، كان يشكو من الكاحل قبل المواجهة.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 01-MAR-COMAFP

    من رحيمي لا .. من دياز "نعم"

    وقرر ندالا احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب، مبكرًا، في الدقيقة 10، وذلك بعد محاولة للأسود، شهدت سقوط سفيان رحيمي داخل منطقة الجزاء، مع قرار الحكم باستئناف اللعب، فيما دخل براهيم دياز، في منافسة مع مدافع جزر القمر، أسفرت عن إعاقته، ليقرر الحكم الكونغولي حينها، احتساب ركلة الجزاء.

    ورغم ذلك، إلا أن سفيان رحيمي تكفل بتنفيذ ركلة الجزاء، قبل أن يتألق يانيك باندور، حارس جزر القمر، في التصدي للكرة، ليحرم الأسود من التقدم المبكر.

  • Brahim Diaz Morocco Angola 2024Getty

    ركلة جزاء ثانية؟ .. لا!

    وكاد براهيم دياز، نجم ريال مدريد، أن يتحصل على ركلة جزاء ثانية، في الدقيقة 43، بعد تعرضه للإعاقة داخل المنطقة.

    هنا، قرر الحكم ندالا، أن يقول "لا" لنجم الريال، وقرر استئناف اللعب دون احتساب جزائية، بداعي أن دياز لمس الكرة بيده، قبل لقطة الإعاقة.

