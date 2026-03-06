عين على الحكم | أمين عمر يخطف الأضواء بمباراة الهلال والنجمة بعد شائعات إيقافه.. طرد ورفض ركلتي جزاء

شهدت مباراة عملاق الرياض الهلال ضد نادي النجمة، مساء اليوم الجمعة، جدلًا تحكيميًا؛ بقيادة المصري أمين عمر.

الهلال يستضيف فريق النجمة الأول لكرة القدم، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.