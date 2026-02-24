لم تخل مباراة التعاون والهلال من الجدل التحكيمي، وسط إدارة من الجواتيمالي ماريو إسكوبار، الذي احتسب ضربتين جزائيتين في الـ45 دقيقة الأولى من المباراة.
عين على الحكم | الهلال والتعاون يثوران سويًا .. ماريو إسكوبار يثير الجدل بخمسة قرارات "أخطاء مرة وأصاب ثلاث وحيرة وحيدة"!
الهلال ضيفًا على التعاون
يحل الزعيم بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي اليوم الثلاثاء، ضيفًا على سكري القصيم، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026.
تدخل كتيبة إنزاجي المباراة محتلة المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 54 نقطة، متأخرة بفارق نقطة وحيدة عن النصر "الوصيف"، ونقطتين عن الأهلي "المتصدر"، لكن الراقي خاض مباراة أكثر من الثنائي الأول.
أما التعاون فيحل بالمركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة.
طاقم تحكيم مواجهة التعاون والهلال
يدير المباراة الجواتيمالي ماريو إسكوبار كحكم ساحة، فيما يعاونه الثنائي لويس فينتورا وهومبيرتو بانجوج، بجانب عبدالله الخربوش حكمًا رابعًا.
أما تقنية الفيديو فيقودها رودريجو كارباخال ونيكولاس مياس.
التغاضي عن طرد لاعب التعاون
من جانبها، تولت صحيفة "الجزيرة" تقييم عمل طاقم إسكوبار في المباراة، عن آراء الحكم الدولي السابق سعد الكثيري.
وسلط الكثيري بدايةً الضوء على واقعة الدقيقة 20 من عمر المباراة، وقتما عرقل متعب المفرج؛ لاعب التعاون، البرازيلي ماركوس ليوناردو؛ مهاجم الهلال، على حدود منطقة الجزاء.
في تلك اللقطة قرر إسكوبار إشهار الكارت الأصفر في وجه المفرج، مع احتساب خطأ ركلة حرة مباشرة للهلال.
لكن بحسب سعد الكثيري كان يتوجب طرد المفرج، كونه منع فرصة هدف محقق، موجهًا اللوم لطاقم تقنية الفيديو لعدم استدعاء إسكوبار لمراجعة الحالة.
جزائيتان صحيحتان
بالانتقال للحديث عن احتساب ماريو إسكوبار ضربة جزاء لكل فريق في الشوط الأول، أيد سعد الكثيري قرار الجواتيمالي.
وكان لاعب التعاون قد قام بعرقلة ظهير الهلال الفرنسي تيو هيرنانديز في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول، استدعت احتساب ضربة جزاء للزعيم بعد الرجوع لتقنية الفيديو.
فيما شهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، لمسة يد على لاعب الهلال الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، احتسبها الحكم ضربة جزاء للتعاون، بعد الرجوع لتقنية الفيديو كذلك.
سلامة عدم احتساب جزائية للهلال في نهاية الشوط
سعد الكثيري اختتم تحليله لقرارات ماريو إسكوبار في الـ45 دقيقة الأولى من مواجهة التعاون والهلال، بمطالب الزعيم باحتساب ضربة جزاء ثانية لصالحه في الدقيقة 5+45.
وأوضح الكثيري أن حارس مرمى سكري القصيم مايلسون لم يرتكب أي مخالفة تجاه مهاجم الأزرق ماركوس ليوناردو، إنما قام الأخير بوضع قدمه أمامه، ما يؤيد قرار الحكم باستمرار اللعب.
حيرة وحيدة .. لقطة متعب الحربي
إحدى اللقطات التي لم يسلط عليها سعد الكثيري الضوء، كانت في بداية الشوط الأول، وقتما ضرب ظهير الهلال متعب الحربي، حارس مرمى التعاون مايلسون بقدمه في بطنه، بينما كان يحاول اللحاق بالكرة.
حارس سكري القصيم سقط متألمًا، فيما رفض الحكم إشهار الكارت الأصفر لظهير الزعيم، بداعي عدم التعمد.