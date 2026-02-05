نصف ساعة فقط من مواجهة الأخدود والهلال كانت كافية لإثارة الجدل حول قرارات الحكم الأوروجواياني جوستافو تيخيرا، بعد لقطتين خاصتين بالزعيم تحديدًا.
عين على الحكم | علي لاجامي لم يُطرد وهدف كريم بنزيما "شككوا" في صحته .. جدل وغضب في مواجهة الهلال والأخدود
ما القصة؟
الهلال يحل ضيفًا حاليًا على الأخدود، ضمن الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي 2025-2026.
ويدخل الزعيم المباراة محتلًا صدارة جدول الترتيب برصيد 47 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة وحيدة عن النصر؛ محتل المركز الثاني.
أما الأخدود فيحل بالمركز الـ14 برصيد 16 نقطة، مبتعدًا بأربع نقاط عن مراكز الهبوط.
ويدير المباراة جوستافو تيخيرا كحكم ساحة، ويعاونه كل من هيكتور بيرجالو، أجوستين بيريسو، بجانب حكمي تقنية الفيديو دييجو دوناييك وخافيير فيريس، أما عبدالله زربان فحكمًا رابعًا.
جدل عدم طرد علي لاجامي
اللقطة الجدلية الأولى من مواجهة الأخدود والهلال كانت في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول، بعدما سجل الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش هدفًا، بعد تبادل للكرة رائع بينه وبين القائد سالم الدوسري.
حكم المباراة الأوروجواياني تيخيرا احتسب الهدف صحيحًا في البداية، قبل أن يقوم حكام تقنية الفيديو باستدعائه لمراجعة الحالة.
بعد المراجعة، تبين أن هجمة الهلال التي أسفرت عن الهدف، بدأت بتدخل غير قانوني من المدافع علي لاجامي على خالد ناري؛ لاعب الأخدود..
لاجامي قفز أعلى جسد ناري، بجانب ضربه في الوجه أثناء القفز، ما دفع الحكم لإلغاء هدف سافيتش.
هل أفلت لاجامي من الطرد؟
الغضب اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، لعدم اتخاذ تيخيرا أي قرار في اللقطة سوى إلغاء هدف الهلال فقط، فيما يزعم البعض أن لاجامي كان يستحق كارت أحمر مباشر.
من جانبها، لجأت صحيفة "الرياضية" للخبير التحكيمي المصري محمد كمال ريشة لسؤاله عن الحالة، وقد أيد الأخير قرار الحكم الأوروجواياني بإلغاء هدف الزعيم، لوجود خطأ في بنائه.
لكنه عارض تيخيرا في عدم منح أي بطاقة لمدافع الزعيم، مؤكدًا أنه كان يستحق كارت أصفر، لضربه خالد ناري في الوجه.
هدف كريم بنزيما المشكوك به
بعد واقعة علي لاجامي وخالد ناري، وصل الهلال لمرمى الأخدود للمرة الثانية، حيث سجل النجم الفرنسي كريم بنزيما؛ الوافد الجديد للرياض من جدة، هدفًا في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة زميله ناصر الدوسري.
الهدف كان مشكوكًا به، بداعي وقوع "الحكومة" الفرنسي في مصيدة التسلل، لكن مع الاستعانة بتقنية الخطوط الافتراضية، تبين سلامة موقف بنزيما ومن ثم صحة هدف الزعيم.
مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026
فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.
وحقق الهلال 14 انتصارًا مع 5 تعادلات، في 19 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.
أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.
أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.
المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.
وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".