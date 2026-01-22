Al Ittihad v Al Qadsiah: Final King's CupGetty Images Sport
أحمد فرهود

عين على الحكم | لقطة مثيرة.. قرار مُتأخر يصعق القادسية ويمنح الاتحاد "ركلة جزائية"

أحداث ساخنة تشهدها قمة الجولة 17 من مسابقة الدوري..

شهد الشوط الأول من مباراة عملاق جدة الاتحاد ضد فارس الشرقية نادي القادسية؛ لقطة تحكيمية مثيرة، بطلها ظهير أيمن العميد مهند الشنقيطي.

الاتحاد يحل ضيفًا على فريق القادسية الأول لكرة القدم حاليًا، ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    سقوط نجم الاتحاد.. والحكم يأمر باستكمال اللعب

    وفي هذا السياق.. شهدت الدقيقة 25 من عمر قمة الجولة 17 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، "هجمة مرتدة" لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم ضد نادي القادسية؛ بقيادة الظهير الأيمن الدولي مهند الشنقيطي.

    الشنقيطي توغل داخل منطقة الـ18 القدساوية؛ قبل أن يسقط على أرضية الملعب، بعد لعبة مشتركة مع المدافع الأوروجوياني جاستون ألفاريز.

    هُنا.. طالب الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو، الذي أدار مباراة القادسية وضيفه الاتحاد؛ باستكمال اللعب بشكلٍ طبيعي، دون احتساب أي قرار.

    هذا الأمر أثار غضب الشنقيطي، إلى جانب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لنادي الاتحاد؛ الذي أخذ يحتج بشدة على الحكم، بالقرب من الخط الجانبي للملعب.

  • "ركلة جزاء" مُتأخرة تمنح الاتحاد التقدم ضد القادسية

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو الذي أدار مباراة نادي الاتحاد وضيفه فريق القادسية، أوقف اللعب بعد دقيقة كاملة تقريبًا؛ من لقطة مهند الشنقيطي والأوروجوياني جاستون ألفاريز، المثيرة للجدل.

    إيقاف تيلو للعب؛ جاء بعد تلقيه نداءً من مساعديه في غرفة تقنية الفيديو "فار"، باحتمالية وجود خطأ من ألفاريز ضد الشنقيطي.

    وبالفعل.. توجه الحكم الأرجنتيني لرؤية اللعبة بنفسه عبر شاشة "فار"؛ حيث وجد أن ألفاريز لم يلمس الكرة، بينما أعاق تقدم الشنقيطي داخل منطقة الـ18 القدساوية.

    ولذلك.. عاد فاكوندو تيلو واحتسب "ركلة جزائية" لمصلحة الاتحاد؛ ترجمها المهاجم الفرنسي كريم بنزيما إلى هدف، في الدقيقة 29.

    مسيرة القادسية في الموسم الرياضي الحالي

    فريق القادسية الأول لكرة القدم يقدّم موسمًا جيدًا في 2025-2026؛ ولكنه واجه لعنة حقيقية، اسمها عملاق جدة النادي الأهلي.

    نعم.. القادسية خسر من الأهلي في المربع الذهبي لمسابقة السوبر السعودي؛ قبل أن يسقط أمامه مجددًا في كأس خادم الحرمين الشريفين، ليودع أغلى الكؤوس من ربع النهائي.

    وبمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ يحتل القادسية "المركز الخامس" في جدول الترتيب، برصيد 34 نقطة من 16 مباراة.

    وانتفض بنو قادس في مسابقة الدوري، بعد التعاقد مع المدير الفني الأيرلندي بريندان رودجرز؛ الذي قاد الفريق لـ5 انتصارات وتعادل، في 6 مباريات - قبل مواجهة الاتحاد -.

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 15 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 8 انتصارات، مقابل ثلاثة تعادلات و4 هزائم.

    الخسائر الأربع في مسابقة الدوري؛ جاءت على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الأسبوع الرابع، وضد الهلال والأهلي والاتفاق في الجولات السادسة والثامنة والـ16 - على التوالي -.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    وانتفض العميد قاريًا؛ وذلك من خلال تحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

