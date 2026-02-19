عين على الحكم | حالات حيرت الجمهور وتقنية الفيديو والرميخاني .. 5 ضربات جزائية تشعل الأجواء في مواجهة الأهلي والنجمة

يحل النجمة حاليًا ضيفًا على الراقي، على استاد الإنماء في جدة، ضمن الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

يدخل الأهلي المباراة محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، متأخرًا بفارق نقطتين عن النصر؛ صاحب المركز الثاني، وثلاث نقاط عن الهلال "المتصدر"، لكن الثنائي الأخير لم يخض مباراة الجولة الـ23 بعد.

أما النجمة فيحل بالمركز الـ18 والأخير برصيد ثماني نقاط فقط، ويتعقد موقفه مع بقاء 12 جولة على نهاية الموسم.