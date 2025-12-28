عين على الحكم | إصابة قاسية في الكاحل! .. حرمان الجزائر من أفضلية عددية أمام بوركينا فاسو

شهدت الدقيقة الثامنة من المباراة تدخل عنيف من جانب جوستافو سانجاري لاعب وسط بوركينا فاسو ضد ظهير أيسر الجزائر جوان حجام، وقد سقط مدافع الخُضر على الملعب متألمًا بشدة.

الحكم الغاني ، دانيال لاريا، عاد إلى تقنية الفيديو بعد استدعائه من حكم الفيديو لمراجعة اللقطة تحسبًا لضرورة إشهاره البطاقة الحمراء في وجه المدافع البوركيني، وبعد مراجعة اللقطة جيدًا عاد الحكم واكتفى بمنح سانجاري البطاقة الصفراء.

وأظهرت الإعادات التلفزية وجود احتمالات كبيرة لخطأ الحكم في قراره، حيث ظهر التدخل عنيفًا جدًا وقد تسبب في إصابة قاسية لحجام في كاحله.