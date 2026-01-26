Goal.com
أحمد فرهود

عين على الحكم | هدف بـ"السنتيمتر" للاتحاد يشعل غضب لاعبي الأخدود

لقطة تحكيمية مثيرة منحت الاتحاد التقدم مبكرًا..

شهدت مباراة عملاق جدة الاتحاد ضد نادي الأخدود، لقطة تحكيمية مثيرة للجدل؛ بقيادة السعودي شكري الحنفوش، الذي تم تكليفه لإدارة هذه المواجهة رسميًا.

الاتحاد يستضيف فريق الأخدود الأول لكرة القدم حاليًا، على ملعب "الإنماء" في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    هدف اتحادي ضد الأخدود بأقدام حسام عوار

    وفي هذا السياق.. سجل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم هدفًا في شباك نادي الأخدود؛ وذلك في الدقيقة 12 من عمر المباراة، التي تأتي ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    هدف الاتحاد سجله النجم الجزائري حسام عوار؛ وذلك بعد هجمة بدأها البرتغالي دانيلو بيريرا، قبل أن تصل إلى الظهير الأيمن مهند الشنقيطي ثم عوار.

    وما بين عرضية الشنقيطي ووصول الكرة إلى عوار؛ حاول مدافعو الأخدود إبعاد الكرة من منطقة الـ18 لفريقهم، ولكنهم فشلوا في ذلك.

  • اعتراض شديد من نجوم الأخدود على الهدف الاتحادي

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. نجوم فريق الأخدود الأول لكرة القدم اعترضوا بشدة على هدف نادي الاتحاد؛ الذي سجله النجم الجزائري حسام عوار، في الدقيقة 12.

    نجوم الأخدود طالبوا الحكم شكري الحنفوش، بإلغاء هدف الاتحاد؛ بحجة أن الكرة تجاوزت الخط، قبل عرضية الظهير الأيمن الاتحادي مهند الشنقيطي.

    وبالفعل.. الكرة التي لحق بها الشنقيطي بـ"قتالية كبيرة"، كانت على حدود الخط تمامًا، بل ويمكن قياسها بـ"السنتيمتر" حتى؛ حيث لم توضح الإعادات هل خرجت بالكامل، أم لا.

    إلا أن الحنفوش شدد على أن الكرة، لم تخرج بكامل محيطها من الملعب؛ وبالتالي فإن الهدف الاتحادي الذي سجله عوار، شرعي 100%.

    مسيرة حسام عوار مع نادي الاتحاد

    النجم الجزائري حسام عوار انضم إلى الاتحاد في صيف 2024، قادمًا من صفوف نادي العاصمة الإيطالية روما؛ وذلك بترشيح من مهاجم العميد كريم بنزيما.

    صفقة عوار كلفت خزينة نادي الاتحاد، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ12 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، لمدة 4 مواسم.

    ومنذ الانضمام للعميد.. لعب متوسط الميدان الجزائري صاحب الجنسية الفرنسية، 50 مباراة رسمية في مختلف المسابقات؛ مسجلًا خلالها 18 هدفًا وصانعًا 5 آخرين.

    وتوّج عوار بثنائية "دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين"، مع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي الماضي 2024-2025.

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 15 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 8 انتصارات، مقابل ثلاثة تعادلات و4 هزائم.

    الخسائر الأربع في مسابقة الدوري؛ جاءت على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الأسبوع الرابع، وضد الهلال والأهلي والاتفاق في الجولات السادسة والثامنة والـ16 - على التوالي -.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    وانتفض العميد قاريًا؛ وذلك من خلال تحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

