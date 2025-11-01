عين على الحكم | تجاهل لمسة يد .. محمد الهويش يثير الجدل بحرمان النصر من خطأ فيحاوي واضح!

ترك الحكم محمد الهويش، لقطة مثيرة للجدل، أثناء إدارة مباراة النصر والفيحاء، والمُقامة على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن حساب الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

واختار الاتحاد السعودي لكرة القدم، طاقمًا محليًا، يقوده حكم الساحة محمد الهويش، وبمساعدة خلف الشمري وياسر السلطان، وخالد الأحمري كحكم رابع، فيما يقود ماجد الشمراني تقنية الفيديو، وبمعاونه عبد الله آل عجيم.