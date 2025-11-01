Joao Felix Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2025-26Getty
محمود خالد

عين على الحكم | تجاهل لمسة يد .. محمد الهويش يثير الجدل بحرمان النصر من خطأ فيحاوي واضح!

قرار تحكيمي مثير للجدل في مباراة النصر والفيحاء..

ترك الحكم محمد الهويش، لقطة مثيرة للجدل، أثناء إدارة مباراة النصر والفيحاء، والمُقامة على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن حساب الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

واختار الاتحاد السعودي لكرة القدم، طاقمًا محليًا، يقوده حكم الساحة محمد الهويش، وبمساعدة خلف الشمري وياسر السلطان، وخالد الأحمري كحكم رابع، فيما يقود ماجد الشمراني تقنية الفيديو، وبمعاونه عبد الله آل عجيم.

  • تجاهل لمسة يد فيحاوية

    وأثار الهويش غضب متابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد رصد فرصة لجواو فيليكس، صانع ألعاب النصر، أثناء ضرب الكرة، ليتصدى لها ظهير الفيحاء أحمد بامسعود، بلمسة يدٍ واضحة، دون تدخل من تقنية الفيديو أو مراجعة الهويش للواقعة.

    وما زاد من غضب المتابعين، أن تلك المحاولة النصراوية، جاءت قبل هدف التقدم للفيحاء، والذي حمل بصمة جيسون في الدقيقة 13.

    حرمان النصر من هدف

    وبينما كان النصر يدرك التعادل أمام الفيحاء، قرر محمد الهويش، إلغاء الهدف الذي سجله كينجسلي كومان، بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.

    وأظهرت تقنية التسلل شبه الآلي، فارق دقيق للغاية، أسقط الجناح السنغالي ساديو ماني، في مصيدة التسلل، أثناء توجيه الكرة العرضية إلى كومان قبل أن يضعها في المرمى.

    وكان كريستيانو رونالدو قد نجح في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 37، بصناعة من كينجسلي كومان.

    بداية جديدة بعد توقف القطار أمام الاتحاد

    ومنذ تولي جورج جيسوس تدريب النصر، قبل بداية موسم 2025-2026، لم يتعرض الأصفر لأي هزيمة، وإن كان تعادله مع الأهلي في نهائي كأس السوبر السعودي، في هونج كونج، قد كلفه خسارة اللقب بركلات الترجيح.

    النصر حقق انطلاقة مذهلة مع جورج جيسوس، في دوري روشن السعودي وكأس الملك ودوري أبطال آسيا 2، حيث حقق العلامة الكاملة في الدوري، بفوزه على التعاون (5-0) والخلود (2-0)، والرياض (5-1) والاتحاد (2-0)، والفتح (5-1) والحزم (2-0)، بخلاف تحقيق ثلاث انتصارات في البطولة الآسيوية، بالفوز على استقلال دوشنبه (5-0)، والزوراء العراقي (2-0)، وجوا الهندي (2-1)، ليضع قدمًا في الدور المُقبل.

    وحقق النصر مع جيسوس، انتصارين ضد الاتحاد، في نصف نهائي كأس السوبر (2-1)، والجولة الرابعة من دوري روشن (2-0)، لتقرر إدارة الاتحاد إقالة المدرب لوران بلان، وتعيين البرتغالي سيرجيو كونسيساو، الذي نجح في إيقاف قطار النصر عند كأس الملك.

  • النصر يبحث عن رقم تاريخي أمام الفيحاء

    ودخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مباراة الفيحاء، وعينه على تحقيق رقم قياسي تاريخي، لم يحققه مسبقًا في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، وهو الفوز في أولى 7 جولات من المسابقة.

    وكان النصر قريبًا من تحقيق ذلك الرقم، مع المدير الفني الأسبق، روي فيتوريا، خلال موسم 2018-2019، الذي شهد تتويج الأصفر بلقب النسخة الاستثنائية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما فاز في أولى ست جولات، قبل أن يتعثر في الجولة السابعة، وبالمصادفة كانت أمام الفيحاء.

    وماذا بعد لقاء الفيحاء؟

    ومن المقرر أن يخوض النصر مباراتين، عقب لقاء الفيحاء، قبل فترة التوقف الدولي، التي يخوض فيها المنتخب السعودي، مباراتين تجريبيتين أمام كوت ديفوار والجزائر، في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس العرب "قطر 2025"، والتي ستقام خلال الفترة بين 1 و18 ديسمبر المُقبل.

    وبشكل عام، سيلعب النصر أربع مباريات حتى نهاية الشهر الجاري، نستعرضها في النقاط التالية..

    * 5 نوفمبر: مباراة النصر ضد جوا الهندي (دوري أبطال آسيا 2).

    * 8 نوفمبر: مباراة نيوم ضد النصر (دوري روشن السعودي).

    * 23 نوفمبر: مباراة النصر ضد الخليج (دوري روشن السعودي).

    * 26 نوفمبر: مباراة استقلال الطاجيكي ضد النصر (دوري أبطال آسيا 2).

    وينتظر أن يتوقف دوري روشن بعدها حتى ختام المشاركة في بطولة كأس العرب، حيث يعود النصر بعد التوقف الطويل، ليحل ضيفًا على النجمة، في بريدة، في 21 ديسمبر.

    ويواجه النصر منافسة شرسة على الصدارة، رغم الحفاظ على العلامة الكاملة، بعدما تمكن التعاون من معادلة الأصفر في النقاط الـ18، بفوزه على القادسية بهدفين دون مقابل، في الجولة السابعة.

    ولا يزال الهلال يواصل انتفاضته مع المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، ليحقق 4 انتصارات على التوالي، آخرها بالفوز في مباراة الديربي أمام الشباب، بهدف دون مقابل، ليرفع الأزرق رصيده إلى 17 نقطة، ويحلّ في المركز الثالث.

    في المقابل، يتواجد الاتحاد، حامل اللقب، في المركز الثامن، بعد مرور سبع جولات، بوصوله إلى النقطة 11، بعدما صنع "ريمونتادا تاريخية"، بقلب تأخره أمام الاتحاد برباعية نظيفة، للتعادل (4-4).