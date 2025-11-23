عين على الحكم | اعتراض جماعي على "ذراع" بروزوفيتش .. وحرمان فيليكس من "هاتريك" أمام الخليج!

يبدو أن القرارات التحكيمية "الجدلية"، قد باتت عادة لدى مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حيث كان لقاء الخليج، شاهدًا على وقائع جديدة أثارت الكثير من التساؤلات لدى الجماهير.

وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم "محلي" لمباراة النصر والخليج، بقيادة محمد السماعيل، ويعاونه هشام الرفاعي ومؤيد المسجن، وعبد الله الخربوش حكمًا رابعًا، فيما يدير عبد الله الحربي تقنية الفيديو، ويساعده محمد الحنفوش.

وتقام مباراة النصر والخليج على ملعب الأول بارك، حيث تختتم معها منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي "موسم 2025-2026".