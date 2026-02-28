Goal.com
محمود خالد

عين على الحكم | ما أشبه الليلة بالبارحة: نطح غير مرئي .. ولاعب الفيحاء "تخصص" هدايا النصر!

قرارات مثيرة للجدل في مباراة الفيحاء والنصر..

شهدت مباراة الفيحاء والنصر، لقطة تحكيمية مثيرة للجدل، حول أكثر من واقعة، كانت لتؤثر بدورها على مجريات اللعب، في المواجهة المُقامة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن حساب الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم محلي لإدارة اللقاء، بقيادة عبد الله العويدان "حكم الساحة"، ويعاونه حمد الحركان ومحمد المرشد، ومحمد الحربي حكمًا رابعًا، وشكري الحنفوش لتقنية الفيديو، ويعاونه فيصل القحطاني.

  • هل يستحق بروزوفيتش بطاقة؟

    إحدى اللقطات التي ستكون محور الحديث، هي ما فعله الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، متوسط ميدان النصر، مع راكان كعبي، لاعب الفيحاء.

    وفي الدقيقة 25، دخل بروزوفيتش في مشادة بالرأس مع راكان كعبي، ليسقط الآخر فوق أرض الملعب، فيما كان الحكم عبد الله العويدان قريبًا من الواقعة.

    الغريب في الأمر، أن الحكم لم يقرر إشهار أي بطاقة على بروزوفيتش، سواءً صفراء أو حمراء، ما يعد مؤشرًا على عدم اعترافه بقيام الوسط النصراوي بنطح المنافس، وكأنها محاولة من الآخر لتوريط الكرواتي في نيل بطاقة.

    وفي هذا السياق، أفاد الخبير التحكيمي محمد كمال ريشة، لصحيفة "الرياضية"، بأنه كان ينبغي على الحكم عبد الله العويدان، إشهار البطاقة الصفراء في وجه بروزوفيتش، بداعي القيام بسلوك غير رياضي تجاه راكان كعبي، إلا أنها لا تستوجب بطاقة حمراء.

  • ركلة جزاء النصر .. هل منح العويدان هدية؟

    اللقطة الثانية، تمثلت في ركلة جزاء النصر، التي احتسبها العويدان، في وقت مبكر من المباراة، والتي جاءت بداعي خطأ لصالح محمد سيماكان.

    الواقعة تمثلت في احتساب مخالفة على ميكيل فيلانويفا، مدافع الفيحاء، بداعي دهس قدم سيماكان، الذي سقط أرضًا مشتكيًا من الألم، ليقرر الحكم على إثرها احتساب ركلة الجزاء.

    ولكن، الغريب في تلك اللقطة، تمثل في عدم وضوح اللقطة بشأن ما إذا تدخل فيلانويفا على قدم سيماكان بالفعل، أم أن القدم كانت قريبة من نظيرتها.

    الجدير بالذكر أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد النصر، أهدر تلك الركلة، بعدما ارتطمت الكرة في القائم، قبل خروجها بجوار المرمى.

  • فيلانويفا يمنح الهدايا للنصر

    الطريف أن فيلانويفا ذاته، هو الذي تسبب في ركلة جزاء تم احتسابها للنصر، وقادت الفريق للفوز على حساب الفيحاء، في مباراة الجولة التاسعة.

    واحتسب الحكم محمد الهويش، ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، شهدت جدلًا كبيرًا حول شرعيتها، بعد التحام هوائي بين عبد الإله العمري وفيلانويفا، لاعب الفيحاء، ليسجل منها كريستيانو رونالدو، هدف فوز النصر بالدقيقة 90+14.

    وبدوره، استغل بيدرو إيمانويل، المدير الفني للفيحاء، المؤتمر الصحفي عقب المباراة، لشن هجوم ضد الحكم محمد الهويش، بسبب ركلة الجزاء.

    وقال إيمانويل إنه تيقن بأن الحكم عندما توجه لشاشة الـVAR، كان سيبقى لـ3 أو 4 دقائق، ثم يصدر قراره ضد الفيحاء.

    وأضاف مدرب الفيحاء أن فريقه كان يستحق الفوز، والخسارة جاءت لظروف خارجة عن إرادته، خاصة وأن ممثل المجمعة لم يفقد تركيزه حتى آخر دقيقة.

    وقال بيدرو إن تقنية الفيديو ذاتها التي استدعت الحكم اليوم، فعلت ذلك مسبقًا أمام الاتحاد، ودائمًا ما يحدث ذلك الأمر مع الفيحاء، مضيفًا أن النصر بالمركز الأول ولديه أفضل خط هجوم، ولا يتصور أن النصر بحاجة لهذه الأمور الخارجة عن النطاق.

    في المقابل، رد جورج جيسوس، مدرب النصر، على ما قاله بيدرو، مؤكدًا أن ركلة الجزاء صحيحة ولا شك في ذلك، بينما لم يشاهدها مدرب الفيحاء كي يخرج ويقول غير صحيحة، على حد وصفه.

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    وقبل الجولة الرابعة والعشرين، كان النصر يحتل صدارة جدول الترتيب، برصيد 58 نقطة من 23 مباراة؛ وبفارق نقطتين فقط عن فريق الأهلي الأول لكرة القدم، صاحب "الوصافة"، إلا أن الراقي نجح في انتزاع الصدارة مؤقتًا.

    أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع الوصل الإماراتي، ذهابًا وإيابًا.  

    والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

