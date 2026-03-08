نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، في فرض هيمنته على الجار "إنتر"، ليحسم ديربي مادونينا ذهابًا وإيابًا، في قمة الدوري الإيطالي، والتي شهدت لقطة تحكيمية أثارت حالة واسعة من الجدل.
عين على الحكم | لمسة يد واضحة .. دوفيري يحرم إنتر من "قبلة الحياة" أمام ميلان!
ماذا حدث في الديربي؟
في مواجهة كان يترقبها عشاق اللعبة حول العالم، تمكن ميلان من اقتناص "3" نقاط ثمينة من إنتر، على ملعب جيوزيبي مياتزا، بنتيجة (1-0)، ضمن الجولة الثامنة والعشرين من (السيري آ)، بموسم 2025-2026.
ووقع بيرفيس إستوبينان على هدف الفوز للروسونيري، في الدقيقة 35، بصناعة من يوسف فوفانا، ثم تسديدة رائعة على يمين الحارس.
ولكن، لم يخلُ الديربي بدوره من لقطة تحكيمية مثيرة للجدل، كانت كفيلة بقلب أجواء المباراة في لحظاتها الأخيرة.
لمسة يد واضحة!
وبينما كان الديربي يسير نحو لحظاته الأخيرة، كان ملعب السان سيرو، شاهدًا على لقطة ربما كانت لتعيد إنتر إلى أجواء المباراة، في ظل فرص سيطرته والضغط الهجومي على مرمى الحارس مينيان، أحد أبرز نجوم اللقاء.
وجاءت اللقطة في الدقيقة 90+4، بكرة عرضية شهدت التحامًا بين ثنائي إنتر وميلان، قبل أن ترصد العدسات الناقلة، يد المدافع صامويل ريتشي وهي تلمس الكرة، ليطالب لاعبو النيراتزوري فورًا باحتساب ركلة جزاء.
ورغم ذلك، إلا أن الحكم دانييلي دوفيري، تغاضى عن منح إنتر قبلة الحياة، بركلة جزاء ربما كانت لتمنحه نقطة ثمينة في اللحظات الأخيرة، قبل أن ينتهي اللقاء بفوز كتيبة ماسيميليانو أليجري.
الجدل التحكيمي لا يتوقف
رغم أن الجدل التحكيمي ظاهرة منتشرة في مختلف دول العالم، إلا أنها أزمة تؤرق الدوري الإيطالي، وتضع الكثير من علامات الاستفهام.
مؤخرًا ظهرت العديد من اللقطات الجدلية من قبل حكام الكالتشيو، كما شاهدنا مثالًا في قمة الجولة الخامسة والعشرين، والتي شهدت فوز إنتر على يوفنتوس بنتيجة (3-2)، حينما قرر الحكم وجه بطاقة حمراء إلى بيير كالولو، والتي كانت نقطة تحول في المباراة، فيما عرضت باستوني، لاعب النيراتزوري، لهجوم جماهيري كبير بعد ذلك.
وكانت لقطة جدلية أخرى، في الجولة السادسة والعشرين، في ليلة خسارة ميلان أمام بارما بنتيجة (1-0)، حينما رفض الحكم احتساب ركلة جزاء لميلان في الدقيقة 52، بداعي إعاقة رافائيل لياو داخل المنطقة، وتعرضه للشد من قِبل مانديلا كيتا، بل وفي لقطة هدف بارما، الذي شهد ارتقاء توريلو فوق مدافع الروسونيري، قبل وضع الكرة في الشباك.
استمرار تلك اللقطات، ربما يمثل آفة كبيرة في الملاعب الإيطالية، وهو الأمر الذي علّق عليه المحلل المصري أحمد حسام ميدو، في وقت سابق، بقوله "المستثمرون يرفضون الاستثمار في إيطاليا رغم عراقة الأندية، ويفضلون إنجلترا أولًا لما تملكه من شفافية، سواءً في توزيع البث، أو القرارات التحكيمية، ولكن في إيطاليا، يفكرون ألف مرة".
ماذا قال مدرب إنتر عن التحكيم؟
وكان كريستيان كيفو قد تلقى سؤالًا بشأن الجدل التحكيمي في الدوري الإيطالي، قبل قمة يوفنتوس، في فبراير الماضي.
ورد كيفو بقوله "الجميع يشتكي من التحكيم؟ قصة معادة منذ سنوات، بوجود أو غياب تقنية الفيديو نتحدث عن نفس الأمر، عندما أشاهد مدربًا يأتي للمؤتمر للحديث عن خطأ لصالحه سأتحدث أنا الآخر".
وتابع "أريد أن أشاهد مدربًا استفاد من خطأ للحكم ويأتي ويقول استفدنا من التحكيم، ويطلب الصفح، برأيي أن ليس ذنب الحكام غياب إيطاليا عن كأس العالم لنسختين، السؤال لا يجب أن يوجه للتحكيم والحكام حتى لو كان يجب أن يتحسنوا هم أيضًا".
إصابة نجم إنتر
وبقطع النظر عن الجدل التحكيمي، فإن ديربي الغضب كان شاهدًا - أيضًا - على إصابة أحد نجوم إنتر، وهو أليساندرو باستوني، الذي غادر الملعب برفقة الطاقم الطبي، قبل أن يقرر المدرب كريستيان كيفو، استبداله باللاعب كارلوس أوجستو.
ما ينتظر قطبي ميلان بعد الديربي
ورغم خسارته للديربي، إلا أن إنتر لا يزال محافظًا على صدارة الكالتشيو، رغم تقليص الفارق من قِبل ميلان، إلى سبع نقاط، مع تبقي عشر جولات على نهاية الموسم.
ويغادر إنتر ديربي مادونينا، ليخوض مواجهة صعبة جديدة أمام أتالانتا، على ملعب سان سيرو، السبت المُقبل، بينما يحتل ميلان ضيفًا على لاتسيو، الأحد، في الأولمبيكو، ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي.