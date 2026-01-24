عين على الحكم | "صافرة لأول مرة" تنقذ ذراع وولفرهامبتون من إبداع عمر مرموش!

وقرر بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، منح الفرصة لعمر مرموش، للمشاركة أساسيًا أمام وولفرهامبتون، مع إبقاء النرويجي إرلينج هالاند على مقاعد البدلاء.

ولم يتم استبعاد هالاند من تشكيلة مانشستر سيتي منذ أن بدأ على مقاعد البدلاء ضد باير ليفركوزن في 25 نوفمبر، بينما لم يغب عن أي مباراة كاملة منذ مباراة كأس كاراباو في سوانزي في 29 أكتوبر.

واعترف جوارديولا الأسبوع الماضي بعد مباراة الذهاب في نصف نهائي كأس كاراباو ضد نيوكاسل أن هالاند كان "مرهقًا".

قدم المهاجم النرويجي أداءً سيئًا للغاية خلال هزيمة مانشستر سيتي 2-0 أمام مانشستر يونايتد، وأضاع عدة فرص في الهزيمة المفاجئة 3-1 أمام بودو جليمت في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وأخيرًا اتخذ جوارديولا إجراءً بترك هدافه الأبرز خارج التشكيلة في مباراة وولفرهامبتون، الذي يحتل المركز الأخير في جدول الدوري الإنجليزي.