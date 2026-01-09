شهد نادي الاتحاد انطلاقة غير مستقرة في موسم 2025-2026، بعدما تلقى ضربة مبكرة بخروجه من كأس السوبر السعودي على يد النصر بنتيجة (2-1) في الدور نصف النهائي، وهو ما بدد أولى فرصه في حصد الألقاب وأثار حالة من القلق داخل أوساط جماهير العميد التي كانت تأمل بداية أقوى للموسم.
وفي منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، خاض الاتحاد 12 مباراة حتى الآن، ونجح خلالها في تحقيق 7 انتصارات، مقابل تعادلين وثلاث خسائر جاءت أمام منافسيه الكبار النصر والهلال والأهلي، ليبقى الفريق في دائرة المنافسة لكن دون الاستقرار المطلوب.
قاريًا، لم تكن بداية الاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة موفقة، بعدما تعرض لهزيمتين متتاليتين أمام الوحدة الإماراتي وشباب الأهلي دبي في أول جولتين من مرحلة الدوري، قبل أن ينتفض في الجولة الثالثة بفوز كبير على الشرطة العراقي (4-1)، أعاد به بعض الثقة لجماهيره.
غير أن الآمال تلقّت انتكاسة جديدة بالخسارة خارج الأرض أمام الدحيل القطري بنتيجة (4-2)، قبل أن يستعيد الفريق جزءًا من توازنه بالفوز على ناساف في جدة بهدف سجله كريم بنزيما، ليُبقي على حظوظه في المنافسة، مع انتظار مواجهتين حاسمتين أمام الغرافة والسد القطريين لتحديد مصيره في البطولة.
وعلى مستوى الجهاز الفني، قررت إدارة الاتحاد إقالة المدرب الفرنسي لوران بلان، بطل الثنائية المحلية في الموسم الماضي، بنهاية شهر سبتمبر، قبل أن تتجه للتعاقد مع البرتغالي سيرجيو كونسيساو بعد نحو أسبوعين، عقب رحيله عن ميلان.
ورغم أن المدرب الجديد قدم بداية مشجعة، فإن سلسلة النتائج السلبية الأخيرة أعادت فتح باب التساؤلات حول قدرة الفريق على استعادة الاستقرار والمنافسة بقوة على الألقاب.