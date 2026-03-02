عين على الحكم | روديجر يضع ركبته في وجه لاعب خيتافي.. البطاقات مُحرمة على نجوم ريال مدريد!

بدأ الشوط الأول بإثارة كبيرة ومحاولات هجومية مكثفة من جانب ريال مدريد حيث أهدر فينيسيوس جونيور فرصة مبكرة بعد تسديدة قوية مرت بجوار القائم.

وتوالت الهجمات عبر الشاب أردا جولر الذي توغل ببراعة وسدد كرة تصدى لها الحارس ديفيد سوريا بصعوبة، وفي المقابل كان خيتافي ندًا قويًا ونجح في خطف هدف التقدم في الدقيقة السادسة والثلاثين عن طريق اللاعب مارتن ساتريانو الذي استغل كرة شاردة من على حدود منطقة الجزاء ليضعها بإتقان في الزاوية العليا للمرمى.

وشهد هذا الشوط تباينًا واضحًا في توزيع البطاقات الملونة من قبل الحكم أليخاندرو رويز حيث أشهر البطاقة الصفراء مبكرًا في الدقيقة السابعة في وجه كيكو فيمينيا لاعب خيتافي نتيجة تدخل بدني.

وعاد الحكم ليشهر الإنذار الثاني لخيتافي في الدقيقة الثامنة والعشرين للاعب ماورو أرامباري، وفي المقابل ارتكب لاعبو ريال مدريد عدة مخالفات كان أبرزها تدخل أوريلين تشواميني العنيف في الدقيقة التاسعة عشرة وواقعة ركبة روديجر في وجه ريكو إلا أن الحكم فضل الحفاظ على بطاقاته داخل جيبه عندما يتعلق الأمر بنجوم الفريق صاحب الأرض.