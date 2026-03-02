عين على الحكم | روديجر يضع ركبته في وجه لاعب خيتافي.. البطاقات مُحرمة على نجوم ريال مدريد!

شهدت أرضية ملعب سانتياجو برنابيو واقعة أثارت استياءً كبيرًا لدى متابعي مباراة ريال مدريد وخيتافي حينما قام المدافع الألماني أنطونيو روديجر بتدخل عنيف للغاية تجاه لاعب خيتافي دييجو ريكو في الدقيقة 25.
ولم يكتف روديجر بالاندفاع البدني القوي بل تعمد وضع ركبته بشكل مباشر ومندفع في وجه ريكو وهو على أرض الملعب، ليزيد من معاناته بعدما سقط في تداخل مع أردا جولر.
ورغم خطورة اللقطة التي كادت أن تسفر عن إصابة جسيمة في الرأس والوجه إلا أن الحكم أليخاندرو رويز قرر التغاضي عن إشهار أي بطاقة ملونة في وجه مدافع الفريق الملكي، كما لم تتدخل غرفة تقنية الفيديو بالرغم من بقاء اللاعب على أرض الملعب لدقائق.
حساب أرشيفيو فار أيضًا أكد وجود مخالفة جسيمة على النجم الألماني كنت تستدعي بطاقة حمراء مباشرة وانتقد طاقم الحكام وتقنية الفيديو على عدم احتسابها.