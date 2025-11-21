Ziyad Al-Johani Riyad Mahrez AhliGetty
عين على الحكم | من الرياض إلى القادسية .. طرد جديد لنجم الأهلي يكرّس عقدة الأجانب!

الحكم الإسباني يرفض 3 ركلات جزاء خلال المواجهة..

أثار الحكم الإسباني خوسيه مونويرا، لقطات جدلية، خلال إدارة مباراة الأهلي والقادسية، المُقامة على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي "موسم 2025-2026".

وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن ترشيح طاقم تحكيم إسباني "بالكامل" لمباراة الأهلي والقادسية، بقيادة خوسيه مونويرا، ويعاونه إينيجو بريتو وكارلوس ألفاريز، وخافيير ألبيرولا حكمًا رابعًا، وسيزار سوتو لإدارة تقنية الفيديو، ويعاونه جوديت رومانو.

    طرد زياد الجهني "المثير للجدل"

    يبدو أن زياد الجهني، متوسط ميدان الأهلي، بات على موعد مع البطاقات الحمراء المثيرة للجدل، بعد قرار مونويرا بطرده في مباراة القادسية.

    وقرر الحكم الإسباني، إشهار البطاقة الحمراء في وجه زياد الجهني في الدقيقة 45+4، بداعي ضرب اللاعب أوتافيو بالبطن، حيث جاء قرار مونويرا بعد مراجعة اللقطة عبر تقنية الفيديو.

    وتلقى زياد الجهني البطاقة الحمراء الثانية مع الأهلي، خلال الموسم الجاري، بعد طرده في مباراة الرياض، خلال الدقائق الأخيرة، والتي أثارت غضبًا كبيرًا داخل الأهلي، وأعرب عنها المتحدث الرسمي للنادي.

    وكان ماجد الفهمي، المتحدث الرسمي للأهلي، قد وجه انتقادًا لاذعًا ضد لجنة الحكام، واصفًا اختياراتها للتحكيم بـ"المستفزة"، عقب مباراة الرياض، على أعقاب قرار طرد الجهني واحتساب ركلة جزاء تم تسجيل هدف التعادل منها في اللحظات الأخيرة.

    وأضاف الفهمي "في كل موسم يكون هناك إحصائيات بالبرامج، نجد الأهلي متصدرًا في التضرر التحكيمي، ونتحمل سوء النتائج، وتفاوتها، ولا نتحمل أكثر من التحكيم".

    وعقب نهاية الشوط الأول، رصدت عدسات المباراة، مدرب الأهلي ماتياس يايسله، وهو يتناقش مع الحكم، بعد واقعة طرد زياد الجهني، التي يبدو أنها ستكرس عقدة الراقي من الحكام الأجانب، ما بين مباراتي الرياض والقادسية.

  • ما رأي خبراء التحكيم في تلك اللقطة؟

    وقال خبير التحكيم خليل جلال، عبر قناة "ثمانية"، إن قرار الحكم كان صحيحًا بطرد زياد الجهني، كون حركة لاعب الأهلي غير مبررة.

    في المقابل، أكد المحلل التحكيمي محمد كمال ريشة، عبر صحيفة "الرياضية"، أن طرد زياد الجهني يعد قرارًا قاسيًا، فما بدر منه مجرد دفعة بسيطة في صدر أو بطن أوتافيو، ولا يوجد ضرب أو استخدام للقوة المفرطة، وكان يجب الاكتفاء بالإنذار فقط.

  • عدم احتساب 3 ركلات جزاء .. للأهلي والقادسية

    ورفض الحكم مونويرا، احتساب 3 ركلات جزاء، سواءً لصالح القادسية في الدقيقتين 8 و70، أو للأهلي في الدقيقة 60.

    وجاءت مطالبات لاعبي القادسية بركلة جزائية مبكرًا، بداعي إعاقة المدافع إيبانيز للاعب الوسط، مصعب الجوير، فيما رد لاعبو الأهلي بالمطالبة بجزائية أخرى، على خلفية تدخل جاستون على المهاجم إيفان توني داخل منطقة الجزاء، وفي كلتا اللقطتين، توجه الحكم إلى تقنية الفيديو، قبل العودة للإقرار باستئناف اللعب.

    وفي الدقيقة 70، كاد الحكم مونويرا أن يحتسب ركلة جزاء للقادسية، بداعي تدخل المدافع محمد سليمان، على أوتافيو، وسقوط الأخير داخل المنطقة، إلا أن الإسباني، توجه لتقنية الفيديو، وعاد ليقرر استئناف اللعب.

    موسم الأهلي 2025-26

    دخل فريق الأهلي الموسم الرياضي 2025-2026 بروح جديدة وطموح متجدد، عاقدًا العزم على استعادة مكانته التاريخية كأحد أعمدة الكرة السعودية. ومنذ انطلاق الموسم، بدا واضحًا أن "الراقي" يعيش حالة من الاستقرار الفني والإداري انعكست إيجابًا على نتائجه وأدائه داخل الملعب.

    وجاءت البداية مثالية بعدما تمكن الأهلي من تحقيق لقب كأس السوبر السعودي، ليعلن مبكرًا عن جاهزيته للمنافسة على جميع البطولات هذا العام. فبعد فوزه الكبير على القادسية بنتيجة (5-1) في نصف النهائي، واصل الفريق تألقه في النهائي أمام النصر، حيث نجح في خطف اللقب بركلات الترجيح عقب مواجهة مثيرة شهدت تفوقًا تكتيكيًا واضحًا من الجهاز الفني وانضباطًا كبيرًا من اللاعبين في الميدان.

    في دوري روشن السعودي للمحترفين، خاض الأهلي سلسلة من المباريات القوية التي عكست مزيجًا من الطموح والخبرة. بدأ الفريق مشواره بانتصار صعب على نيوم بهدف دون رد، قبل أن يصطدم بتعادلات أمام الاتفاق والهلال في مواجهتين شهدتا مستوى فنيًا عاليًا وندية كبيرة.

    لكن الفريق سرعان ما استعاد توازنه بانتصار مهم على الحزم بثنائية نظيفة، ما أعاد الثقة إلى المجموعة وأكد جاهزية الأهلي للاستمرار في المنافسة على المراكز الأولى، مدعومًا بدعم جماهيري ضخم في مدرجات "ملعب الإنماء" بجدة.

    وفي دوري أبطال آسيا "النخبة"، واصل الأهلي عروضه القوية، بعدما قلب تأخره أمام ناساف كارشي الأوزبكي إلى فوز مثير (4-2) في واحدة من أجمل مبارياته هذا الموسم، قبل أن يخرج بتعادل صعب أمام الدحيل القطري (2-2) في الجولة الثانية.

    وفي الجولة الثالثة، قدم "الراقي" عرضًا كاسحًا على أرضه أمام الغرافة القطري، ليفوز برباعية نظيفة أكدت جاهزيته للمنافسة القارية وأبرزت قوته الهجومية بقيادة الثنائي إيفان توني ورياض محرز.

    على صعيد كأس خادم الحرمين الشريفين، واصل الأهلي مسيرته بثقة، متأهلًا إلى دور الثمانية بعد فوزه المريح على الباطن بثلاثية دون رد، ليضرب موعدًا جديدًا مع القادسية في مواجهة مرتقبة تجمع الفريقين مجددًا هذا الموسم.

    أما على الصعيد الدولي، فقد تلقى الفريق خسارة مؤلمة أمام بيراميدز المصري بنتيجة (1-3) في نهائي كأس القارات الثلاث "الإنتركونتيننتال"، في مباراة كشفت عن حجم التنافسية العالية التي يواجهها الأهلي خارج الديار، لكنها في الوقت نفسه أكدت أن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح من حيث الأداء والتنظيم.

    ورغم بعض التعثرات المحلية، أثبت الأهلي أنه يسير بثبات نحو استعادة بريقه، حيث خرج متعادلًا مع الشباب (1-1) في الجولة الخامسة من الدوري، قبل أن يحقق فوزًا ثمينًا على النجمة بهدف دون رد في الجولة التالية، وأخيرًا تعادل مرة أخرى أمام الرياض بهدف لمثله، بالجولة السابعة.

