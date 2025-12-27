وتمكن نواف العقيدي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، من إنقاذ فريقه من فرصة خطيرة لصالح الأخدود، برده على تمريرة عرضية، بالارتقاء من أجل إبعاد الكرة قبل وصولها إلى خالد ناري.

ولكن، ارتقاء العقيدي لإبعاد الكرة بقبضة يده، تسبب في تدخل قوي على خالد ناري، والذي عانى من إصابة دفعت الطاقم الطبي من أجل إخراجه من ملعب المباراة.

وعلى إثر ذلك، قرر المدير الفني باولو سيرجيو، إجراء تبديل اضطراري، بسحب خالد ناري ومشاركة بلاز كرامر، فيما رصد الناقل الرسمي، مهاجم الأخدود، وهو يغادر الملعب عبر سيارة طبية، من أجل متابعته طبيًا، واضعًا كيس ثلج على صدره، في إشارة لقوة الإصابة.