وكتبت مباراة النصر والأخدود، فصلًا جديدًا من جدل القرارات التحكيمية لمباريات العالمي، والتي أثارت جدلًا كبيرًا سواءً أمام الفيحاء أو النجمة.
وكان الحكم محمد الهويش، قد احتسب ركلة جزاء للنصر، في الدقائق الأخيرة من مباراة الفيحاء، بداعي خطأ من لاعب الفيحاء فيانويفا، أثناء التحام هوائي مع عبد الإله العمري، فيما استغل القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو، الركلة، لتسجيل ثاني أهدافه في الدقيقة 90+14، ويقود النصر للفوز على الفيحاء بنتيجة (2-1).
واتهم البعض محمد الهويش بتعريض الفيحاء للظلم، ومنهم مسؤولي البرتقالي أنفسهم، كفهد الأنصاري؛ المدير الرياضي بالنادي، رغم انقسام آراء خبراء التحكيم حول مدى صحة ضربة الجزاء.
واستمر الجدل في مباراة النصر ونيوم، بعدما قرر عبد الله الشهري، احتساب ركلة جزاء لصالح النصر، في الدقيقة 63، بعد التوجه إلى تقنية الفيديو، وذلك بداعي دفع جواو فيليكس داخل المنطقة، أثناء محاولة المتابعة هوائيًا، لارتداد الكرة من الحارس بعد التصدي لكرة كريستيانو رونالدو.
واعتبر الشهري أن عبد الله دوكوري، لاعب نيوم، ارتكب خطأ تسبب في سقوط فيليكس، ما دفعه لاحتساب ركلة جزاء، وسط علامات الرفض من دوكوري، وكذلك المدافع أحمد حجازي الذي يتابع فريقه من المدرجات.