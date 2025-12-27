Al Nassr v Al Okhdood: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
محمود خالد

عين على الحكم | البلوي ينقذ النصر من ركلة جزاء الأخدود .. ويفجر غضب رونالدو وجيسوس!

هل تتفق أم تختلف مع قرارات البلوي؟

شهدت مباراة النصر والأخدود، لقطة تحكيمية مثيرة للجدل، من قِبل الحكم فيصل البلوي، والذي حرم الضيوف من فرصة للتعادل خلال المواجهة.

ويلتقي النصر بنظيره الأخدود، على ملعب الأول بارك، ضمن حساب الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم محلي لإدارة المباراة، بقيادة فيصل البلوي، ويعاونه فيصل القحطاني وإبراهيم الدخيل، وخالد الأحمري حكمًا رابعًا، وسامي الجريس لإدارة تقنية الفيديو، وبمعاونة حسن آل سلام.

    العقيدي كاد أن يكلف النصر ركلة جزاء

    وتمكن نواف العقيدي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، من إنقاذ فريقه من فرصة خطيرة لصالح الأخدود، برده على تمريرة عرضية، بالارتقاء من أجل إبعاد الكرة قبل وصولها إلى خالد ناري.

    ولكن، ارتقاء العقيدي لإبعاد الكرة بقبضة يده، تسبب في تدخل قوي على خالد ناري، والذي عانى من إصابة دفعت الطاقم الطبي من أجل إخراجه من ملعب المباراة.

    وعلى إثر ذلك، قرر المدير الفني باولو سيرجيو، إجراء تبديل اضطراري، بسحب خالد ناري ومشاركة بلاز كرامر، فيما رصد الناقل الرسمي، مهاجم الأخدود، وهو يغادر الملعب عبر سيارة طبية، من أجل متابعته طبيًا، واضعًا كيس ثلج على صدره، في إشارة لقوة الإصابة.

  • هل يستحق الأخدود جزائية؟

    وفي هذا السياق، كشف الخبير التحكيمي أيمن دجيش، عن استحقاق الأخدود لركلة جزاء، وقرار خاطئ من الحكم فيصل البلوي، بعدم احتساب جزائية للضيوف.

    وقال دجيش إن اللقطة شهدت تدخلًا بتهور من قِبل الحارس نواف العقيدي، بركبته على مهاجم الأخدود، الأمر الذي يجعل من قرار البلوي باستئناف اللعب غير صحيح.

  • إلغاء ركلة جزاء

    ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن نواف العقيدي، حارس النصر، كاد أن يتسبب في ركلة جزاء أخرى للأخدود، في الدقيقة 56، بعد إعاقة المهاجم كرامر، أثناء محاولة انفراد، ليقرر البلوي احتساب الركلة بالفعل.

    ولكن، بعد التواصل مع غرفة الفيديو، قرر البلوي التراجع وإلغاء ركلة الجزاء، واستئناف اللعب، بداعي التسلل على مهاجم الأخدود، أثناء تسلم تمريرة بينية، قبل الانفراد بالحارس نواف العقيدي.

    ممنوع هاتريك كريستيانو رونالدو

    وكان كريستيانو رونالدو يحتفل بإحراز هدف "الهاتريك" في مرمى الأخدود، في الدقيقة 65، بعد استقبال عرضية سلطان الغنام، ليضع الكرة بقدمه في الشباك.

    ولكن، قرر الحكم فيصل البلوي، إلغاء الهدف بداعي التسلل، ما فجر غضب المدير الفني جورج جيسوس، ورونالدو، قبل أن تظهر تقنية التسلل شبه الآلي، بوقوع مقدمة قدم ويسلي في مصيدة التسلل، قبل العرضية التي وضعها "الدون" في المرمى.

    جدل الحكم المحلي يتواصل مع النصر

    وكتبت مباراة النصر والأخدود، فصلًا جديدًا من جدل القرارات التحكيمية لمباريات العالمي، والتي أثارت جدلًا كبيرًا سواءً أمام الفيحاء أو النجمة.

    وكان الحكم محمد الهويش، قد احتسب ركلة جزاء للنصر، في الدقائق الأخيرة من مباراة الفيحاء، بداعي خطأ من لاعب الفيحاء فيانويفا، أثناء التحام هوائي مع عبد الإله العمري، فيما استغل القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو، الركلة، لتسجيل ثاني أهدافه في الدقيقة 90+14، ويقود النصر للفوز على الفيحاء بنتيجة (2-1).

    واتهم البعض محمد الهويش بتعريض الفيحاء للظلم، ومنهم مسؤولي البرتقالي أنفسهم، كفهد الأنصاري؛ المدير الرياضي بالنادي، رغم انقسام آراء خبراء التحكيم حول مدى صحة ضربة الجزاء.

    واستمر الجدل في مباراة النصر ونيوم، بعدما قرر عبد الله الشهري، احتساب ركلة جزاء لصالح النصر، في الدقيقة 63، بعد التوجه إلى تقنية الفيديو، وذلك بداعي دفع جواو فيليكس داخل المنطقة، أثناء محاولة المتابعة هوائيًا، لارتداد الكرة من الحارس بعد التصدي لكرة كريستيانو رونالدو.

    واعتبر الشهري أن عبد الله دوكوري، لاعب نيوم، ارتكب خطأ تسبب في سقوط فيليكس، ما دفعه لاحتساب ركلة جزاء، وسط علامات الرفض من دوكوري، وكذلك المدافع أحمد حجازي الذي يتابع فريقه من المدرجات.

  • مسيرة النصر في الموسم الجاري 2025-2026

    بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات التسع الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية آخرها التغلب على الخليج بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب الأول بارك بالرياض.

    أيضًا.. فاز النصر في الجولات الأربع الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

