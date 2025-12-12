algeria vs uaeGetty
محمود خالد

عين على الحكم | "كولينا العرب" يثير الجدل .. تجاهل ذراع لاعب الجزائر وحرم الإمارات من التأهل في الـ90!

لقطة جدلية جديدة من الحكم أدهم مخادمة في كأس العرب..

لقطة أثارت جنون الجماهير، كانت بمثابة "المنقذ" للجزائر من انتصار كاد منتخب الإمارات أن يحققه في الوقت الأصلي، من المباراة الملحمية التي تجمع بين المنتخبين في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2025.

ويبحث منتخبا الجزائر والإمارات، عن المقعد الأخير المؤهل إلى نصف نهائي كأس العرب "FIFA قطر 2025"، بعد تأهل منتخبات المغرب، السعودية، ثم الأردن.

  • لمسة يد .. والحكم "استكمل المباراة"

    وبينهما كان الإمارات والجزائر يتجهان إلى الوقت الإضافي، كاد "الأبيض" أن يتحصل على ركلة جزاء، في آخر دقيقة من عمر الوقت الأصلي، عندما اصطدمت الكرة بذراع المدافع أشرف عبادة داخل المنطقة، أثناء محاولة إبعاد تسديدة نيكولاس خيمينيز.

    وطالب لاعبو الإمارات، وعلى رأسهم المدير الفني كوزمين أولاريو، باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة 90+4، لخطأ لمسة يد، إلا أن الحكم الأردني أدهم مخادمة، رفض احتساب الجزائية، وأنهى الوقت الأصلي، ليحتكم المنتخبان إلى 30 دقيقة "إضافية".

  • خبير تحكيمي: ركلة جزاء مستحقة

    من جانبه، قال الخبير التحكيمي نواف شكر الله، عبر فضائية "أبو ظبي الرياضية"، إن منتخب الإمارات استحق ركلة جزاء، أخطأ الحكم مخادمة في عدم احتسابها.

    واستطرد "واضح بشكل تام بأن لاعب الجزائر لم ينجح في لعب الكرة بالرأس، والكرة ذهبت مباشرة إلى يده التي كانت في وضع غير طبيعي "خارج الجسد"، ولا أعلم ماذا حدث بين حكم الفيديو والساحة، ووفق اللائحة، فلو انتهى الوقت ولازال اللاعبون موجودين داخل أرض الملعب، فإنه بإمكان الحكم مراجعة اللقطة عبر الفار واتخاذ القرار، وكان لا يجب للمباراة أن تنتهي بتلك الطريقة".

    كولينا العرب!

    ولعلّ من أغرب التعليقات التي صاحبت المباراة، ما قاله معلق قناة الكأس القطرية، خالد الحدي، حينما وصف الحكم الأردني أدهم مخادمة، بأنه يشبه الحكم الإيطالي الشهير بييرلويجي كولينا، الذي أدار نهائي كأس العالم 2002، في "العيون الزرقاء".

    ويملك الحكم أدهم مخادمة، مسيرة طويلة في الملاعب الآسيوية والدولية، إلا أنه كثيرًا ما اتخذ قرارات تحكيمية مثيرة للجدل، فيما تحدث عنه الشيخ سلمان آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والذي وصفه بأنه من أفضل الحكام في القارة.

    الجدير بالذكر أن الحكم الأردني يملك ذكريات مؤلمة مع جماهير عملاقي الرياض، حيث سبق وأن شن سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر السابق، هجومًا كبيرًا ضد الحكم أدهم مخادمة، بداعي ارتكاب أخطاء تحكيمية جسيمة، تسببت في خروج الفريق من بطولة كأس زايد للأندية العربية، بعد الخسارة أمام مولودية الجزائر بنتيجة (1-2)، حيث غرد برسالة قال فيها "بطولة تستمد قيمتها من اسم زايد رحمه الله، ومباراة مفصلية، وهذا الحكم موقوف في بلاده، ويدير مباراة خروج مغلوب.. ماذا تنتظر من حكم موقف من بلاده؟ مسخرة مسخرة.."

    أما عن الهلال، فإن مخادمة أدار المباراة التي شهدت خسارة الأزرق أمام العين الإماراتي بنتيجة (2-4)، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2024، في لقاء شهد جدلًا تحكيميًا كبيرًا، بعدما قرر الحكم الأردني، احتساب 3 ركلات جزاء لصالح العين.

    في المقابل، كان مخادمة شاهدًا على لقطة تاريخية للمنتخب السعودي، في المباراة التي تأهل فيها رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد التعادل مع العراق في ملحق التصفيات. 

    ما حدث في كأس العرب "فيفا قطر 2025"

    وانطلقت النسخة الثانية من بطولة كأس العرب 2025، تحت مظلة الفيفا، في قطر، في الأول من ديسمبر، وتستمر حتى الخميس المُقبل.

    وأسفرت القرعة عن توزيع الـ16 منتخبًا المشارك في البطولة، على 4 مجموعات مختلفة؛ وذلك على النحو التالي:

    * المجموعة الأولى: قطر، تونس، سوريا وفلسطين

    * المجموعة الثانية: السعودية، المغرب، عُمان وجزر القمر.

    * المجموعة الثالثة: مصر، الإمارات العربية المتحدة، الأردن والكويت.

    * المجموعة الرابعة: الجزائر، العراق، البحرين والسودان.

    وتأهلت منتخبات "فلسطين، سوريا، المغرب، السعودية، الأردن، الإمارات، الجزائر والعراق"، إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025.

    وتمكنت منتخب الأردن من العبور إلى نصف النهائي، بعد الفوز على العراق بهدف نظيف، فيما فازت السعودية على حساب فلسطين بنتيجة (2-1)، فيما تمكن وليد أزارو من قيادة المغرب للعبور إلى دور الأربعة، بعد الإطاحة بسوريا بنتيجة (1-0).

    وتقام مباراتا نصف النهائي على ملعبي البيت وخليفة الدولي، في 15 ديسمبر، فيما تلعب مواجهتا المركز الثالث والنهائي (الذي يستضيفه ملعب لوسيل) في 18 ديسمبر.

    ويحمل منتخب الجزائر لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس العرب، والتي أُقيمت في دولة قطر أيضًا عام 2021؛ وذلك بعد فوزه (2-0) على تونس، في المباراة النهائية على ملعب "البيت" بمدينة الخور.

