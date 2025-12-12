عين على الحكم | "كولينا العرب" يثير الجدل .. تجاهل ذراع لاعب الجزائر وحرم الإمارات من التأهل في الـ90!

وانطلقت النسخة الثانية من بطولة كأس العرب 2025، تحت مظلة الفيفا، في قطر، في الأول من ديسمبر، وتستمر حتى الخميس المُقبل.
وأسفرت القرعة عن توزيع الـ16 منتخبًا المشارك في البطولة، على 4 مجموعات مختلفة؛ وذلك على النحو التالي:
* المجموعة الأولى: قطر، تونس، سوريا وفلسطين
* المجموعة الثانية: السعودية، المغرب، عُمان وجزر القمر.
* المجموعة الثالثة: مصر، الإمارات العربية المتحدة، الأردن والكويت.
* المجموعة الرابعة: الجزائر، العراق، البحرين والسودان.
وتأهلت منتخبات "فلسطين، سوريا، المغرب، السعودية، الأردن، الإمارات، الجزائر والعراق"، إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025.
وتمكنت منتخب الأردن من العبور إلى نصف النهائي، بعد الفوز على العراق بهدف نظيف، فيما فازت السعودية على حساب فلسطين بنتيجة (2-1)، فيما تمكن وليد أزارو من قيادة المغرب للعبور إلى دور الأربعة، بعد الإطاحة بسوريا بنتيجة (1-0).
وتقام مباراتا نصف النهائي على ملعبي البيت وخليفة الدولي، في 15 ديسمبر، فيما تلعب مواجهتا المركز الثالث والنهائي (الذي يستضيفه ملعب لوسيل) في 18 ديسمبر.
ويحمل منتخب الجزائر لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس العرب، والتي أُقيمت في دولة قطر أيضًا عام 2021؛ وذلك بعد فوزه (2-0) على تونس، في المباراة النهائية على ملعب "البيت" بمدينة الخور.