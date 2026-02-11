عودة هاري ريدناب! أسطورة توتنهام يكشف عن رغبته في الحلول محل توماس فرانك كمدرب للفريق

تم تعيين فرانك مدربًا رئيسيًا لتوتنهام في يونيو 2025، ليحل محل أنجي بوستيكوجلو. تم استهداف الدنماركي بعد أن حول برينتفورد إلى فريق راسخ في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن صعد معهم من دوري الدرجة الثانية في عام 2021.

ومع ذلك، جعل أسلوب فرانك المحافظ من الصعب على مشجعي توتنهام أن يتقبلوه، حتى عندما كانت النتائج في بداية الموسم أكثر إيجابية قليلاً. انقلب عليه العديد من المشجعين خلال شهر نوفمبر الصعب، الذي شهد هزائمهم في ديربي لندن أمام تشيلسي وأرسنال وفولهام.

بعد الهزيمة 2-1 على أرضه أمام نيوكاسل يونايتد مساء الثلاثاء، قرر مجلس إدارة توتنهام أن موقف فرانك أصبح غير مقبول وتم إقالته في صباح اليوم التالي.

وجاء في بيان: "اتخذ النادي قرارًا بإجراء تغيير في منصب المدرب الرئيسي للرجال، وسيغادر توماس فرانك اليوم.

تم تعيين توماس في يونيو 2025، وكنا مصممين على منحه الوقت والدعم اللازمين لبناء المستقبل معًا.

"ومع ذلك، دفعت النتائج والأداء مجلس الإدارة إلى استنتاج أن التغيير في هذه المرحلة من الموسم ضروري.

طوال فترة عمله في النادي، أبدى توماس التزامًا لا يتزعزع، وبذل قصارى جهده لدفع النادي إلى الأمام. نود أن نشكره على مساهمته ونتمنى له كل النجاح في المستقبل".