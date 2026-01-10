Al Nassr v Al Ittihad: King's CupGetty Images Sport
محمد سعيد

عودة البطل المنقذ؟ .. محمد سيماكان يزف أنباءً سارة للنصر قبل مواجهة الهلال في الديربي

5 مباريات غاب عنها المدافع الفرنسي أهدرت هيبة "العالمي"

استعاد نادي النصر السعودي، مدافعه الفرنسي محمد سيماكان، بعد فترة غياب طويلة عانى خلالها "العالمي" من أزمة دفاعية حادة تسببت في خسارته كثير من النقاط ليفقد صدارة دوري روشن السعودي.

وتأتي عودة سيماكان إلى النصر في توقيت مهم للغاية، حيث يخوض الفريق مباراة مصيرية أمام الهلال، الإثنين المقبل على ملعب "المملكة أرينا"، ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

  • النصر في مأزق قبل الديربي

    تمثل مباراة ديربي الرياض أهمية كبيرة لدى النصر، حيث يمكنها إنقاذ موسم الفريق محليًا أو إدخاله في دوامة من النتائج السلبية والتراجع لن يخرج منها بسهولة، فالعالمي بعد أن ظل محتكرًا صدارة الدوري السعودي بالعلامة الكاملة دون هزيمة أو تعادل، عاد من فترة التوقف الدولي ليجد نفسه في مواجهات نارية بتوقيت ضيق للغاية.

    البداية كانت بالتعادل مع الاتفاق "2-2"، ومن ثم الخسارة القاسية من الأهلي بنتيجة "2-3"، ولم يكد العالمي يستيقظ من الصدمة الثانية، حتى تعرض لخسارة قاسية قبل يومين على يد القادسية بنتيجة "2-1".

    وبسبب هذه النتائج السلبية، خسر النصر 8 نقاط في 3 جولات فقط، بينما حافظ منافسه الهلال على مسيرة انتصاراته، لتذهب الصدارة إلى الزعيم برصيد 35 نقطة، متقدمًا بفارق 4 نقاط عن النصر "الوصيف" الذي يتساوى أيضًا في عدد النقاط مع صاحب المركز الثالث "التعاون".

    • إعلان
  • Al Nassr v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    سيماكان يعزز صفوف النصر قبل الديربي

    شارك محمد سيماكان، مدافع النصر، في التدريب الجماعي لفريق النصر مساء أمس الجمعة للمرة الأولى منذ فترة طويلة غابها عن مباريات "العالمي"، بسبب معاناته من تمزق في عضلة الفخذ الخلفية، الذي تعرّض له خلال فترة التوقف الدولي الماضية وتحديدًا منذ عودة المسابقات بعد نهاية كأس العرب 2025 في قطر.

    وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن محمد سيماكان بات الآن متاحًا ضمن حسابات المدرب البرتغالي جورج جيسوس، لاستدعاءه في التشكيلة الأساسية للنصر خلال مواجهة الهلال، الإثنين المقبل في ديربي الرياض، قمة الجولة الـ 15.

    وشارك لاعبو النصر في حصة تدريبية بدنية فنية، على ملعب المركز التدريبي الجديد في الرياض، غاب عنها جميع من شاركوا من البداية في مباراة القادسية، التي خسِرها الفريق بنتيجة (1ـ2) الخميس الماضي على ملعب "الأول بارك" ضمن الجولة الـ 14.

    واكتفى جورج جيسوس بأداء اللاعبين الأساسيين تمارين بدنية استرجاعية، داخل صالة اللياقة البدنية في المركز.

  • النصر خسر كثيرًا في غياب سيماكان

    الإصابة حرمت النصر من خدمات المدافع الفرنسي محمد سيماكان، في وقت حرج للغاية، ليغيب عن صفوف الفريق خلال آخر من خوض المباريات الخمس الماضية.

    وكانت آخر مشاركات سيماكان مع النصر أمام استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا "2"، واستطاع أن يقود الفريق للفوز برباعية نظيفة وكان من نجوم اللقاء، ومن ثم غاب عن مواجهات الزوراء، الأخدود، الاتفاق، الأهلي، القادسية، ليعاني النصر من نزيف حاد في النقاط.

    فمع غياب سيماكان، لم يجد جورج جيسوس البديل المناسب لتعويضه ولعب النصر 5 مباريات بدونه، فاز مرتين وتعادل مرة وخسر مرتين، واستقبلت شباكه 8 أهداف كانت سببًا في خسارته قمة ترتيب دوري روشن السعودي.

    منذ بداية الموسم الحالي، شارك سيماكان صاحب الـ25 عامًا في 15 مباراة مع فريق النصر بمختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل هدفين، وشكل ثنائية دفاعية قوية مع الإسباني إينيجو مارتينيز.

  • Al Nassr v Al Okhdood: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    موسم النصر 2025-26

    رغم خسارة لقب كأس السوبر السعودي في بداية الموسم، فإن فريق النصر بقيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورجي جيسوس دخل موسم 2025-2026 بقوة كبيرة، وقدم انطلاقة مثالية أكدت جاهزيته للمنافسة على كل البطولات.
    وخسر العالمي نهائي السوبر أمام الأهلي بركلات الترجيح، بعد مباراة مثيرة انتهت بالتعادل (2-2)، وكان النصر قد بلغ النهائي عقب فوزه على الاتحاد في نصف النهائي.

    في دوري روشن السعودي، قدم النصر بداية نارية، بعدما حقق الفوز في أول 10 جولات متتالية، ليعتلي الصدارة مبكرًا ويؤكد تفوقه الفني الكبير، قبل أن يتوقف قطار الانتصارات عند محطة الاتفاق بالتعادل (2-2)، ثم تلقى خسارتين متتاليتين أمام الأهلي (3-2) والقادسية (2-1)، ما كلفه فقدان القمة وفتح باب المنافسة مجددًا.

    قاريًا، واصل النصر عروضه المبهرة في دوري أبطال آسيا 2، بعدما حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات، بالفوز في جميع مبارياته الست، ليضمن التأهل إلى دور الـ16 عن جدارة، بعدما سجل عددًا كبيرًا من الأهداف وأظهر تفوقًا واضحًا على منافسيه.

    وفي كأس خادم الحرمين الشريفين، بدأ النصر مشواره بقوة، بعدما اكتسح نادي جدة في دور الـ32، إلا أن الصدمة جاءت يوم 28 أكتوبر 2025، عندما خسر أمام الاتحاد في دور الـ16، ليودع البطولة مبكرًا، في واحدة من أكثر النتائج المؤلمة هذا الموسم.

    ورغم التفوق الواضح للنصر في معظم فترات الموسم، فإن الخسائر الأخيرة أمام الأهلي والقادسية، إضافة إلى الخروج من كأس الملك، وضعت الفريق أمام اختبار حقيقي في النصف الثاني من الموسم، خاصة مع احتدام الصراع على صدارة الدوري وتزايد الضغوط الجماهيرية.

دوري روشن السعودي
الهلال crest
الهلال
الهلال
النصر crest
النصر
النصر
0