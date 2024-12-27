البطل التاريخي يعود باحتفال رونالدو والقدر يرد على نجم الإمارات .. عمان والكويت إلى نصف نهائي خليجي 26

الكويت وسلطنة عمان إلى نصف النهائي..

في مباراتين عنوانهما المتعة والإثارة، تحدد مقعدا المجموعة الأولى في الدور نصف النهائي من كأس الخليج العربي "خليجي زين 26"، حيث تأهل منتخبا الكويت وسلطنة عمان، فيما ودعت الإمارات وقطر البطولة.

وتعادل المنتخب الكويتي مع قطر، على ملعب جابر الأحمد الدولي، بنتيجة (1-1)، حيث تقدم محمد دحام للكويت في الدقيقة 74، ثم رد محمد مونتاري بهدف التعادل لقطر في الدقيقة 90+10، فيما تعادلت الإمارات مع عمان على ملعب جابر المبارك، بهدف لمثله، حيث تقدم يحيى الغساني للمنتخب الإماراتي، في الدقيقة 20، ثم تعادل عبد الرحمن المشيفري لعمان في الدقيقة 79 من عمر المباراة.

وتأهل منتخب عمان متصدرًا للمجموعة الأولى، إلى دور الأربعة من كأس الخليج العربي، برصيد 5 نقاط، متفوقًا بفارق "البطاقات الصفراء"، على الكويت - صاحب الضيافة - والتي تأهلت وصيفًا للمجموعة، فيما ودع المنتخبان الإمارات وقطر، البطولة برصيد نقطتين.

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وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مباراتي الكويت وقطر، والإمارات ضد سلطنة عمان..