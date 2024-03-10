عنف "عاشقه" دفاعًا عن ساديو ماني وسخر من الاتحاد .. "المشاكس" آلان سانت ماكسيمين نجم "قصف الجبهات"

احذر من الوقوع تحت طائلة المشاكس الفرنسي..

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داخل الملعب هو هادئ، نعم! هو كذلك بعيدًا عن الفنيات والمراوغات بالطبع، فلا يعرف التلاسنات داخل المستطيل الأخضر أو استفزاز الخصم بحركات لا معنى لها.

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أما خارجه، فحدث ولا حرج عن حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إن فكرت في كتابة أي شيء عنه سلبي، قد تجد نفسك ضحية "سخريته" وحس "الدعابة" لديه، وإن كان إيجابيًا، ربما تنال امتنانه.

إنه الفرنسي آلان سانت ماكسيمين؛ نجم الأهلي السعودي، "المشاكس" الحقيقي ونجم "التلاسنات" على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد خلق حالة خاصة بينه وبين جماهيره، حتى بينه وبين منتقديه.

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وفي السطور التالية نستعرض أبرز "مشاكسات" ماكسيمين مع الجماهير..