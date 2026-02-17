Goal.com
مباشر
vinicius JuniorGoal Ar Only GFX
علي سمير

قمة تحولت لساحة فوضى وشتائم .. الجميع ضد العنصرية ولكن فينيسيوس جونيور ليس بريئًا من "سيرك ريال مدريد وبنفيكا"!

مشاهد مؤسفة على ملعب بنفيكا في ذهاب مرحلة الملحق

بعد خسارة ريال مدريد في الجولة الثامنة من مرحلة "الدوري" في دوري أبطال أوروبا، وتجدد اللقاء بينهما في ملحق دور الـ16، عرفنا أن هناك العديد من الأمور التي يجب أن نتطرق لها.

أولًا جوزيه مورينيو وعودته مرة أخرى لمواجهة فريقه السابق، وسط أنباء انتقاله إلى ريال لخلافة "المؤقت" ألفارو أربيلوا، وحديث روي كوستا عن مستقبله قبل اللقاء.

وبخلاف كل ذلك كان السؤال، هل يستفيد ريال من الحالة السيئة لغريمه التقليدي؟ ويستمد قوته من سقوط الفريق الكتالوني أمام جيرونا وأتلتيكو مدريد في الدوري والكأس!

ولكن، أبى فينيسيوس جونيور أن تمر هذه المباراة دون أن يكون هو عنوانها الرئيسي، لأن كل ذلك لا يهم الآن، دعونا نتحدث عن البرازيلي "لأنه أجبرنا على ذلك"..

  • Prestianni Vinicius Junior Benfica Real MadridGetty Images

    ليتك يا فينيسيوس لم تُسجل

    قبل الوصول إلى الدقيقة 50 من عمر المباراة، كل شيء كان يبدو جيدًا لبنفيكا ومقلقًا لريال مدريد، لأن "السبيشيال ون" جوزيه مورينيو سيطر على فريق "الرجل العادي" ألفارو أربيلوا نوعًا ما ونجح في تحجيم خطورته، ولعب بأفضل صورة ممكنة في حدود الإمكانيات المتاحة.

    مورينيو لم يركن الأتوبيس، بل لعب بطريقة منظمة وأغلق المساحات على كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، ولم تكن هناك سوى اجتهادات فردية من أردا جولر، لينتصر البرتغالي تكتيكيًا على أربيلوا.

    هنا احتاج ريال مدريد لمجهود فردي لفك هذا التكتل وإنهاء حالة الصمود التي عاشها بنفيكا بفضل الثنائي المتماسك توماس أراوخو ونيكولاس أوتامينيد، ليظهر لنا فينيسيوس جونيور، بهدف رائع سجله بمهارة فائقة من الجانب الأيسر لتسكت شباك الحارس أناتولي تروبين.

    لسوء حظ الجميع أن من سجل هذا الهدف هو فينيسيوس، لأن أي لاعب آخر كان سيحتفل بأي طريقة أخرى غير التي قام بها البرازيلي، حرفيًا أي شخص آخر سواء كيليان مبابي أو فيديريكو فالفيردي أو جولر، كان سيُجنبنا المشهد الغريب المخجل الذي حدث بعدها.

    هل انشغل فينيسيوس بأهمية هذا الهدف الذي قد ينقذ فريقه من فخ الوداع الأوروبي المبكر، وسيضعه في مكانة مثالية للعبور إلى دور الـ16؟ لا، جناح ريال مدريد قرر التوجه نحو جماهير بنفيكا من جديد.

    الطريقة التي احتفل بها فينيسيوس استفزت جماهير بنفيكا ولاعبي الفريق البرتغالي، وللأسف الجميع يعرف ما هو الشيء الأكثر استفزازًا لفينيسيوس طوال مسيرته وهو العنصرية!

    وللأسف، وكما كان متوقعًا عندما رأينا مشهد الاحتفال بالهدف يطول عن المعتاد، بدأت المعركة بين الطرفين، فينيسيوس ولاعبي ريال مدريد من ناحية، وفريق بنفيكا وجماهيرهم في المدرجات من ناحية أخرى.

    • إعلان
  • SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport

    من مباراة كرة قدم إلى ساحة من الفوضى

    قبل هذه اللقطة كان كل شيء يسير نحو معركة تكتيكية مميزة، بين مورينيو الذي دخل بعقلية متوازنة لمحاولة تفادي الخسارة، وأربيلوا الذي لم يكن لديه سوى القدرات الفردية للاعبيه وجودتهم، مع بعض الجمل ومحاولات الاختراق التي تصدى لها أصحاب الأرض ببراعة.

    ولكن وقت ظهور فينيسيوس جونيور وتصدره للمشهد، تحول الأمر إلى قصة مختلفة تمامًا، هتافات مسيئة له من جماهير بنفيكا بعد لقطة احتفاله أمامهم، وكأنه لم يتعلم دروس فالنسيا وأوساسونا وغيرها.

    جانلوكا بريستياني، لاعب بنفيكا شوهد وهو يتفوه ببعض الكلمات تجاه فينيسيوس، وقام بتغطية فمه عن طريق قميصه، مما يثير الاتهامات والشكوك نحوه بتوجيه شتائم وإساءات عنصرية تجاه اللاعب البرازيلي.

    المباراة توقفت لأكثر من 10 دقائق، الحكم في حالة ارتباك، الجميع لا يعرف ما سيحدث، كل ذلك لأن فينيسيوس جونيور هو من سجل هذا الهدف الثمين، وليس كيليان مبابي، الذي كان سيحتفل وتستمر المباراة دون أي مشاكل.

    هل تعرض البرازيلي لأي إساءة فور تسجيله الهدف حتى وإن كان احتفاله عاديًا؟ ربما هذا صحيح، ولكن تلك اللقطة تحدث عشرات المرات أسبوعيًا في مختلف الدوريات والمناسبات، ولا تتحول أي مباراة إلى ساحة من الفوضى مثلما يحدث مع نجم ريال مدريد.

    الأمور خرجت عن السيطرة، والكاميرات تركت كل شيء وبدأت تركز على فينيسيوس، في لقطة تجده في مناوشات مع أوتاميندي "لاعب أرجنتيني آخر وخصم للبرازيل"، فلا بأس من الشجار معه واكتسابه كعدو سهل لما تبقى من المباراة، ليكون رد مدافع بنفيكا هو رفع قميصه لإظهار وشم ليونيل ميسي وهو يرفع كأس العالم.

    وفي كل لقطة تصل فيها الكرة إلى البرازيلي، تظهر صافرات الاستهجان وغضب الجماهير تجاهه، لنضع كرة القدم على جانب، ونتحدث عن فينيسيوس.

    كم مرة ذكرنا فيها اسم "فينيسيوس" حتى الآن في هذه السطور؟ كثيرًا وهذه ليست مشكلة، الأزمة أننا نتحدث عنه فيما لا يتعلق أبدًا بكرة القدم بأي شكل من الأشكال.

    نعم، يجب التعاطف والتضامن مع أي لاعب يتعرض للعنصرية مهما كان الفريق الذي يلعب له، لكن وللمرة المليون.. فينيسيوس مطالب بضبط النفس أكثر من ذلك، وألا يحول كل لقطة إلى ساحة من الفوضى والتوتر.

    حالة العصبية وصلت إلى الجميع، حتى جوزيه مورينيو مدرب بنفيكا، بدأ يمارس هوايته المفضلة هو الآخر والذهاب إلى تعنيف الحكم فرانسوا ليتكسير الذي كان في وضع لا يُحسد عليه، ليطرد المدرب المخضرم وكأنه يقول له "اذهب من وجهي، لدي ما يكفيني الآن".

  • SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport

    إلى متى تستمر الفوضى؟

    بأي شكل من الأشكال لا يمكن الدفاع أبدًا عن العنصرية، والإساءة لأي لاعب بسبب لون بشرته أو أصوله أو ديانته أو أي شيء آخر، لان جوهر كرة القدم يتناقض مع هذه الظاهرة السيئة.

    ولكن ما هو المبرر أن الأمر يحدث بهذه الصورة المتكررة مع نفس اللاعب بالطريقة ذاتها؟ وتخرج المباراة عن السيطرة تمامًا لتتحول إلى "سيرك" متكامل الأركان، وتصبح كرة القدم هي آخر ما نشاهده.

    أي لاعب من بنفيكا وجه إساءات عنصرية ضد فينيسيوس فهو يستحق العقاب والإيقاف، ونفس الأمر لمشجعي الفريق البرتغالي لو ثبت ضدهم أي شيء، ولكن سرعة غضب البرازيلي وقيامه باستفزاز الخصوم وتوقع أن يمر ذلك مرور الكرام أمر يجب الوقوف عنده.

    جناح ريال مدريد دائمًا ما يقوم ببعض المناوشات مع الجماهير واللاعبين من الفريق الخصم، وجميعهم يعرفون الطريقة الأمثل للرد على ذلك، ووقتها يشتعل فينيسيوس غضبًا ويتهمهم بالإساءة له.

    دعونا نسأل السؤال الأصعب .. كم لاعب من أصحاب البشرة السمراء في ريال مدريد؟ لماذا لا يتعرض أي منهم لما يمر به فينيسيوس؟ الإجابة بسيطة .. لأنهم يتعاملون مع الأمور بشكل أفضل منه، وحتى لو تم استفزازهم لا ينجرفون وراء ذلك.

    ما حدث اليوم أخرج ريال مدريد تمامًا من تركيزه، وحالة الفوضى كان من الممكن أن تؤدي إلى كارثة بعدما تسببت واقعة فينيسيوس في قلب كل شيء، ولكن الأمور مرت بسلام هذه المرة.

    وأخيرًا، فينيسيوس لاعب رائع صاحب إمكانية فنية مميزة، ولكن يجب عليه تحسين عقليته وطريقة تعامله مع غيره، لأنه ليس بريئًا من سيرك اليوم حتى وإن كان ضحيته الأبرز!

  • SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport

    أشياء كروية "غير مهمة" في ليلة فينيسيوس

    وسط كل الشجارات العنيفة في جميع أنحاء الملعب، وجب علينا الحديث عن بعض الأمور الخاصة بهذه المباراة من الناحية الفنية، وعلى رأسها التنظيم الدفاعي لبنفيكا والصورة التي ظهر بها الفريق لتؤكد أن الأمور لم تُحسم بعد.

    توماس أراوخو موهبة رائعة، وكيل أعماله سبق أن غازل برشلونة، ويعتبر هدفًا لباريس سان جيرمان وليفربول، ويجب أن نراه كجوهرة أخرى قادمة من بنفيكا نحو عالم الشهرة مع كبار أوروبا.

    روي كوستا رئيس بنفيكا سبق أن تحدث قبل المباراة عن مستقبل مورينيو، قائلًا إن البرتغالي سيبقى مع النادي لموسم آخر، ولكن لو كرر هذا الأداء في إياب الملحق وتأهل إلى دور الـ16، لا نستبعد رؤيته بدلًا من أربيلوا الموسم القادم.

    دفاع ريال مدريد تحسن كثيرًا ضد بنفيكا، ودين هاوسن كان أحد أهم الأسباب وراء ذلك، ولكن الفريق قد يختبر بشكل أكبر في الإياب وهنا يكون الحكم الحقيقي!

    مهما ظننت أن موسم ريال مدريد قد انتهى، ستجده حيًا يظهر لك من اللاشيء، الفريق الآن متصدر للدوري الإسباني ويمكنه التأهل لدور الـ16 من دوري الأبطال، بينما يواجه برشلونة خطر الخروج من نصف نهائي كأس الملك وخسارة الليجا، وهي أشياء أهم للميرينجي من فوضى فينيسيوس!

الدوري الإسباني
أوساسونا crest
أوساسونا
أوساسونا
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
الدوري البرتغالي الممتاز
بنفيكا crest
بنفيكا
بنفيكا
فيلافرانكوينسي crest
فيلافرانكوينسي
AVS
0