أين الحقيقة بأزمة فينيسيوس وبريستياني؟ فيديو من بنفيكا للتشكيك في شهادة مبابي و"تناقض" مورينيو يقلب الجميع ضده!

على مدار الساعات الماضية، تصدر الثنائي فينيسيوس جونيور وجانلوكا بريستياني المشهد في أوروبا ومختلف أنحاء العالم، بسبب ما جرى بينهما في مواجهة ريال مدريد وبنفيكا، في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

متى بدأت القصة؟ عندما سجل فينيسيوس جونيور هدف ريال مدريد الأول الذي منح فريقه الفوز في الدقيقة 50 من عمر اللقاء، واحتفل بطريقة لم تعجب الجماهير البرتغالية ليبدأ الهجوم العنيف ضده.

مشهد مكرر لطالما شاهدناه في العديد من المناسبات لفينيسيوس، وقنبلة موقوتة في أي وقت سواء بدأ البرازيلي الاستفزاز أو كان هو رد الفعل.

اتهامات العنصرية ظهرت في كل مكان تجاه جماهير بنفيكا الغاضبة، وكذلك بريستياني الذي شوهد ويقول شيئًا ما لفينيسيوس وهو يغطي فمه بقميص فريقه.

وفي السطور التالية، سنقوم بالتحقيق في كل شيء، دفاع من ناحية وهجوم وتنديد من ناحية أخرى، وحتى الآن لم يُثبت أي شيء على الأرجنتيني الذي قيل أنه وصف منافسه بـ"القرد"..