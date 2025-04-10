فقرة عم كمال تحت أنظار عمر السومة .. وهكذا كان رد فعل كريم بنزيما عند سؤاله عن أسطورة الأهلي!

ردود الأفعال بعد فوز الاتحاد على العروبة..

حقق فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، بقيادة المهاجم الكبير كريم بنزيما، فوزًا مهمًا على نظيره العروبة، أمس الخميس.

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هذا الفوز الاتحادي المهم على العروبة، بهدفين مقابل لا شيء؛ جاء ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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وتعد مباراة الخميس.. الأولى التي يواجه فيها عمر السومة، مهاجم نادي العروبة الحالي، قلعة العميد؛ وذلك منذ الرحيل عن عملاق جدة الآخر الأهلي، عام 2022.