عمر مرموش يعرف نقطة ضعف نيوكاسل، لكن المصري يحتاج إلى تخفيف عبء تسجيل الأهداف عن إرلينج هالاند في مانشستر سيتي بشكل مستمر

أعلن مرموش عن وصوله إلى مانشستر سيتي بثلاثية مذهلة في الفوز 4-0 على نيوكاسل في ثالث مباراة له فقط بعد انتقاله من أينتراخت فرانكفورت قبل عام مقابل 63 مليون جنيه إسترليني. وكان بنفس القسوة في مباراة الإياب من نصف نهائي كأس كاراباو في وقت سابق من هذا الشهر، حيث سجل هدفين في غضون 22 دقيقة ليحسم المباراة لصالح سيتي ويضمن تأهله إلى ويمبلي لمواجهة أرسنال.

ولكن بصرف النظر عن سجله المثير للإعجاب ضد نيوكاسل، لم يبرر مرموش بعد سعره. لم يشارك سوى في أربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ورغم أن هذا العدد المنخفض يرتبط إلى حد كبير بوصول مصر إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية وغيابه لأكثر من شهر بسبب إصابة في الركبة، إلا أنه يدل أيضًا على صعوبة المنافسة على مكان في التشكيلة الأساسية لمانشستر سيتي مع إرلينج هالاند.

يواجه مرموش الآن منافسة أكبر على مكانه بعد وصول أنطوان سيمينيو في يناير، وقد بدأ المهاجم السابق لبورنموث مسيرته بقوة، حيث سجل في شهره الأول مع مانشستر سيتي أهدافًا أكثر مما سجل مرموش طوال الموسم. لذا، مع اقتراب نهاية الموسم، حان الوقت لكي يظهر مرموش الحقيقي ويبدأ في تقديم نصيبه من الأهداف التي يحتاجها مانشستر سيتي لضمان الفوز باللقب.