عمر مرموش ضد وولفرهامبتون | دي بروينه اعتذر له وتسبب في حسرة جوارديولا .. المركز "الكريه" يعيد رقمه السلبي أمام صلاح!

أرقام متوسطة للمهاجم المصري، وجوارديولا حقق المطلوب..

مواجهة اكتفى فيها المصري عمر مرموش، نجم مانشستر سيتي، بأرقام متوسطة أمام وولفرهامبتون، في لقاء الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بموسم 2024-25.

وشارك مرموش في المباراة الـ18 مع مانشستر سيتي، والذي نجح في إنهاء سلسلة انتصارات الوولفز، بعدما انتصر عليه في ملعب الاتحاد، بهدف نظيف أحرزه الفتى البلجيكي الذهبي، كيفين دي بروينه، في الدقيقة 35.

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ورفع مانشستر رصيده إلى 64 نقطة، ليصعد إلى المركز الثالث، ويصبح قريبًا من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعد موسم شهد العديد من النتائج الكارثية لكتيبة بيب جوارديولا، بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 41 نقطة، في المركز الثالث عشر.

ماذا صنع عمر مرموش أمام وولفرهامبتون؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..