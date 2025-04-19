عمر مرموش ضد إيفرتون | أثبت أن غياب هالاند مأساة .. وفشل في ترك بصمته "الأولى والأخيرة" على الملعب التاريخي!

ماذا صنع مرموش في ليلة الفوز "المتأخر" للسيتي على إيفرتون؟

نجح مانشستر سيتي في حصد 3 نقاط غالية من قلب ملعب جوديسون بارك، بعدما أسقط إيفرتون بنتيجة (2-0)، في مباراة الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بموسم 2024-25.

وتمكنت كتيبة جوارديولا من الاستفاقة مؤخرًا، بعدما سجل السيتي هدفيه في الدقيقتين 84 و90+2، عن طريق نيكو أوريلي وماتيو كوفاسيتش، بعدما استطاع أن يفك حصارًا دفاعيًا كبيرًا نجح في الحد من خطورة مانشستر بنسبة كبيرة خلال اللقاء.

السيتي دخل المباراة وسط العديد من الغيابات بسبب الإصابة، بين ناثان آكي، رودري، جون ستونز، إيدرسون، إرلينج هالاند، إلا أنه نجح في الحفاظ على حظوظه في المنافسة على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بالموسم المُقبل، حيث رفع رصيده إلى 58 نقطة، ليحتل المركز الرابع في البريمييرليج، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 38 نقطة، في المركز الثالث عشر.

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ماذا قدم عمر مرموش خلال مواجهة إيفرتون ومانشستر سيتي؟ هذا ما سوف نستعرضه في النقاط التالية..