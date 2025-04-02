عمر مرموش ضد ليستر سيتي | أخطأ الخصم أمامه مرة وأبى أن يُلدغ مرتين .. ليهدأ النجم المصري قليلًا كي لا يبكي أخيرًا!

نظرة على ما قدمه مرموش أمام ليستر سيتي..

بينما كان غياب إرلينج هالاند عن مانشستر سيتي في النصف الأول من الموسم الجاري يعد مشكلة كبيرة، ربما هدأت الآن حدة القلق مع إعلان غيابه لخمسة أسابيع مقبلة على الأقل!

اليوم الأربعاء، حمل المصري عمر مرموش لواء هجوم السيتي أمام ليستر سيتي من الدقيقة الأولى وحتى صافرة النهاية، ضمن الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقد سجل صاحب الـ26 عامًا الهدف الثاني من أصل ثنائية نظيفة سجلها فريقه في المباراة، ليرفع مانشستر سيتي رصيده للنقطة 51 في المركز الرابع بجدول الترتيب، متأخرًا بست نقاط عن نوتنجهام فورست "الثالث"، وعشر نقاط عن آرسنال "الوصيف"، و22 نقطة عن ليفربول "المتصدر".

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وبما أن الأعين كانت تراقب بالتحديد مرموش الليلة لتقييم الوضع في غياب هالاند، دعونا نستعرض في السطور التالية ما قدمه النجم المصري أمام ليستر سيتي..