أحرج جوارديولا وتفوق "نسبيًا" على صلاح: الحنين إلى البيت أدخل مرموش التاريخ وهالاند مرهق أمام الذئاب الجريحة!

اختبار سهل كان عنوانه الأبرز "لأول مرة"، تنفس معه المدرب بيب جوارديولا الصعداء، بعد المعاناة من هزيمة أوروبية "قاسية" بثلاثية بودو جليمت النرويجي.
مانشستر سيتي "ضمد" جراحه - محليًا وقاريًا - بفوز على وولفرهامبتون، الذي يعاني في القاع، بثنائية نظيفة، على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بموسم 2025-2026.
ووقّع عمر مرموش وأنطونيو سيمينو على ثنائية السيتي، في الدقيقتين 6 و45+2، ليرفع مانشستر رصيده إلى 46 نقطة، ويحافظ على وصافة ترتيب البريمييرليج، بفارق "4" نقاط عن آرسنال المتصدر، بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون، عند "8" نقاط، في المركز العشرين والأخير.
وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي..