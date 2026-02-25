Getty
عمر بيرادا يتحدث عن "التحول خارج الملعب" في مانشستر يونايتد مع الكشف عن تأثير التخلص من اللاعبين في الصيف الماضي بقيادة روبن أموريم
يونايتد يخفض التكاليف ويزيد الأرباح
احتفل نادي مانشستر يونايتد بعدة مكاسب عند إعلانه عن نتائج الربع الثاني المالية يوم الأربعاء. أعلن النادي عن أرباح تشغيلية بقيمة 32.6 مليون جنيه إسترليني مقارنة بخسارة تشغيلية بقيمة 3.9 مليون جنيه إسترليني في نفس الفترة من عام 2025، وذلك نتيجة لخفض التكاليف وتسريح أكثر من 450 موظفًا.
كما ارتفع معدل EBITDA (مقياس الربحية الذي يعتبر أفضل مقياس لأداء الأعمال) بنسبة 9.2 في المائة من 94.2 مليون جنيه إسترليني إلى 102.9 مليون جنيه إسترليني.
ومع ذلك، انخفض إجمالي الإيرادات من 198.7 مليون جنيه إسترليني إلى 190.3 مليون جنيه إسترليني بسبب فشل الفريق الرجالي في التأهل للمسابقات الأوروبية. على الرغم من ذلك، نمت الأرباح التشغيلية من 3.1 مليون جنيه إسترليني إلى 19.6 مليون جنيه إسترليني. أكد مانشستر يونايتد مجددًا أنه يتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات إلى ما بين 640 مليون جنيه إسترليني و660 مليون جنيه إسترليني في عام 2026.
ما قاله برادا
وقال برادا: "نحن نرى الآن التأثير المالي الإيجابي لتحويلنا خارج الملعب يتجسد في كل من تكاليفنا وربحيتنا. نحن نواصل اتباع نهج يضع كرة القدم في المرتبة الأولى ونستثمر في فرقنا الأولى للرجال والنساء.
"على أرض الملعب، يحتل فريق الرجال المركز الرابع في الدوري الممتاز، بينما يحتل فريق السيدات المركز الثاني في الدوري الممتاز للسيدات، بالإضافة إلى وصوله إلى نهائي كأس الدوري وربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات.
"تُظهر نتائج اليوم القوة الكامنة لأعمالنا، حيث نواصل السعي لتحقيق أفضل النتائج الكروية الممكنة لفريقي الرجال والسيدات."
إعارة راشفورد تساعد النادي على خفض تكاليف الرواتب
لا تظهر النتائج تكاليف طرد مانشستر يونايتد لأموريم أو تعيين مايكل كاريك حتى نهاية الموسم. ومع ذلك، يمكن أن ينسب إلى أموريم بعض الفضل في خفض تكاليف الرواتب، حيث أصر على طرد ماركوس راشفورد وأليخاندرو غارناشو وجادون سانشو وأنتوني، الذين تم وضعهم جميعًا في "فريق القنابل" في الصيف ومنعوا من التدريب مع بقية الفريق الأول أثناء بحثهم عن أندية جديدة.
يُعتقد أن إرسال مانشستر يونايتد راشفورد على سبيل الإعارة إلى برشلونة، بعد أن قضى النصف الأول من عام 2025 في أستون فيلا، يمثل أكبر توفير للنادي، حيث يُقال إن المهاجم كان يتقاضى 17 مليون جنيه إسترليني سنويًا بعد توقيعه عقدًا جديدًا في عام 2023. كما حقق النادي وفورات كبيرة من إعارة جادون سانشو إلى أستون فيلا، وإعارة راسموس هوجلوند إلى نابولي، وانضمام أندريه أونانا إلى طرابزونسبور على سبيل الإعارة. من المقرر أن يغادر سانشو النادي بشكل دائم مع انتهاء عقده في يونيو، على الرغم من أن راشفورد وأونانا مرتبطان بعقود حتى 2027 و2028. ومن المتوقع أن ينضم هوجلوند إلى نابولي بشكل دائم الصيف المقبل.
حقق النادي مزيدًا من التوفير من خلال بيع أليخاندرو غارناشو إلى تشيلسي مقابل 40 مليون جنيه إسترليني وأنطوني إلى ريال بيتيس مقابل 21.6 مليون جنيه إسترليني، حيث كان لرسوم الانتقال تأثير كبير على أرباح النادي التشغيلية. كما غادر فيكتور ليندلوف بعد انتهاء عقده.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
على الرغم من تحقيق بعض المكاسب المالية بدون كرة القدم الأوروبية، فإن الصحة المالية المستقبلية لمانشستر يونايتد تعتمد على مشاركة النادي في دوري أبطال أوروبا بانتظام والحصول على حصة من صفقة حقوق البث التلفزيوني المربحة للمسابقة. كما يحسب مانشستر يونايتد تكلفة انخفاض عدد المباريات في أولد ترافورد بسبب فشله في التأهل لأي مسابقة أوروبية وخروجه من كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو في المراحل الأولى. وذلك على الرغم من إعلان النادي عن زيادة بنسبة 45٪ في إيرادات كل مباراة بسبب ارتفاع أسعار التذاكر.
في الشهر الماضي، تراجع مانشستر يونايتد إلى المركز الثامن في قائمة ديلويت موني ليج، وهو أدنى مركز له على الإطلاق، بسبب وصوله إلى دوري أبطال أوروبا في عام 2023. وقد رفع كاريك آمال النادي في العودة إلى أهم مسابقة أوروبية بفوزه في خمس من مبارياته الست في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ خلافته لأموريم، مما رفعه إلى المركز الرابع في الجدول بفارق ثلاث نقاط عن تشيلسي وليفربول.
