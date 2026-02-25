عمر بيرادا يتحدث عن "التحول خارج الملعب" في مانشستر يونايتد مع الكشف عن تأثير التخلص من اللاعبين في الصيف الماضي بقيادة روبن أموريم

احتفل نادي مانشستر يونايتد بعدة مكاسب عند إعلانه عن نتائج الربع الثاني المالية يوم الأربعاء. أعلن النادي عن أرباح تشغيلية بقيمة 32.6 مليون جنيه إسترليني مقارنة بخسارة تشغيلية بقيمة 3.9 مليون جنيه إسترليني في نفس الفترة من عام 2025، وذلك نتيجة لخفض التكاليف وتسريح أكثر من 450 موظفًا.

كما ارتفع معدل EBITDA (مقياس الربحية الذي يعتبر أفضل مقياس لأداء الأعمال) بنسبة 9.2 في المائة من 94.2 مليون جنيه إسترليني إلى 102.9 مليون جنيه إسترليني.

ومع ذلك، انخفض إجمالي الإيرادات من 198.7 مليون جنيه إسترليني إلى 190.3 مليون جنيه إسترليني بسبب فشل الفريق الرجالي في التأهل للمسابقات الأوروبية. على الرغم من ذلك، نمت الأرباح التشغيلية من 3.1 مليون جنيه إسترليني إلى 19.6 مليون جنيه إسترليني. أكد مانشستر يونايتد مجددًا أنه يتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات إلى ما بين 640 مليون جنيه إسترليني و660 مليون جنيه إسترليني في عام 2026.