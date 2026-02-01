Goal.com
مباشر
Abderrazak Hamdallah Omar Al SomahSocial gfx/ Goal Arabia
محمود خالد

استعاد شبابه الكروي أمام الفتح: السومة يتقدم خطوة على حمد الله "الغائب" .. وتحذير بفك عقدة الأهلي!

عودة سباق الهداف التاريخي..

وأخيرًا، عاد العقيد؛ النجم السوري عمر السومة، الذي قاد الحزم للتعادل مع الفتح، بنتيجة (1-1)، على ملعب تمويل الأولى بالأحساء، ضمن الجولة العشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

وبينما كان الحزم في طريقه نحو الخروج بالنقاط الثلاث، تمكن الفتح من اقتناص هدف التعادل في الدقيقة 90+1، عن طريق جورج فيرنانديز.

ورفع الفتح رصيده إلى 23 نقطة، ليحتل المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن، بفارق نقطتين عن الحزم، صاحب المركز الحادي عشر.

وفيما يلي، تقدم النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء عمر السومة، في مباراة الفتح والحزم..

  • الملعب أمامك مفتوح يا السومة

    في ظل غموض موقف عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الشباب، الذي يواصل الغياب عن مباريات الليث، يمكن القول إن الملعب بات مفتوحًا أمام عمر السومة، ولو مؤقتًا، من أجل مواصلة تدعيم رقمه التاريخي في لائحة هدافي دوري المحترفين السعودي.

    على السومة أن يشكر جورج فيرنانديز على "الكوع" الذي وكزه به، والذي منحه فرصة للتسجيل من جديد، من علامة الجزاء، ليوقع على تقدم الحزم في الدقيقة 42، رغم أن لاعب الفتح تدارك خطأه ووقع على هدف التعادل من عرضية زايدو يوسف.

    ولا يزال السومة يواصل الابتعاد في سباق الهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي، مع عبد الرزاق حمد الله الذي لا يزال يبحث عن المشاركة مع الشباب، بعدما كتب التاريخ مع المغرب بلقب كأس العرب.

    * عمر السومة: 159 هدف في دوري المحترفين.

    * عبد الرزاق حمد الله: 150 هدف في دوري المحترفين.

    • إعلان
  • Omar Al Somah GFX HazmGOAL AR

    العميد يستعيد شبابه

    في أولى مشاركة "أساسية" بعد العودة من الإصابة، بدا صاحب الـ36 عامًا، وكأنه استعاد شبابه الكروي في أرض الميدان.

    السومة لم يكتفِ بدور مستقبل التمريرات من أجل إنهاء الهجمات، بل إنه كان يتراجع كثيرًا إلى وسط الملعب، من أجل المساهمة في بناء الفرص، وفتح المساحات لزملائه، أمام جدار دفاعي كبير من قِبل لاعبي الفتح، في ظل تواجد المدرب الفتحاوي جوزيه جوميز بالمدرجات بسبب الإيقاف.

    ورغم وجود نقاط سلبية في أداء السومة، بين كثرة خسارة الكرات "9 مرات"، والمعاناة من الرقابة (واحد ضد واحد)، بعد كسب 7 التحامات فقط من أصل 17، إلا أن "العقيد" كان بمثابة مهاجم محطة، وقاطع لكرات الخصم، بأداء دفاعي وهجومي جيد خلال المواجهة.

  • باتشيكو يحرم السومة من "هدف الجولة"

    وبخلاف هدفه من ركلة جزاء، فإن السومة كان بإمكانه أن يوقع على أحد أجمل أهداف الجولة، في الدقيقة العاشرة، من ركلة حرة، سددها بقوة نحو المرمى، إلا أن الحارس فيرناندو باتشيكو كان لها بالمرصاد.

    السومة سدد "4" كرات، منها اثنتان على المرمى، كما أرسل 19 تمريرة صحيحة، بنسبة دقة "76%"، كما صنع تمريرة مفتاحية لزملائه، فيما تمكن من استخلاص الكرة "مرتين"، واستعادتها "3" مرات.

    في المقابل، اكتفى السومة بتمريرة واحدة طويلة ناجحة من أصل ثلاث، وكرة عرضية وحيدة لم تكلل بالنجاح.

  • Omar Al Somah Ahli GFXGOAL AR

    كلمة أخيرة .. تحذير إلى الأهلي

    رغم أن السومة لا يزال بحاجة للمزيد من اكتساب الثقة مع الحزم، في ظل قلة مردوده التهديفي "4 أهداف في 12 مباراة بالدوري"، إلا أن هدفه في شباك الفتح، جاء بمثابة دفعة معنوية كبرى للنجم السوري.

    السومة كان يحتاج إلى هذا الهدف، من أجل المزيد من توسيع الفارق مع عبد الرزاق حمد الله، في سباق الهدافين، وكونها مشاركته الأولى كأساسي بعد عودته من الإصابة، فضلًا عن المواجهة المرتقبة التي تجمعه بناديه الأسبق الأهلي، الذي كتب معه أسطورته في ملاعب السعودية.

    ورغم أن طريقة المدرب جلال قادري، تمثل استنفادًا بدنيًا كبيرًا للسومة، في ظل مطالبته كثيرًا، بالمساهمة في البناء من الخلف، إلا أن النجم السوري قدم مردودًا إيجابيًا أمام الفتح، رغم أنه احتاج لهدية فيرنانديز، التي منحته ركلة جزاء.

    السومة الذي تزعم صدارة هدافي دوري المحترفين "3" مرات، وقاد الأهلي للثلاثية، لم يسبق له أن سجل في مرمى الأهلي، سواءً مع العروبة أو الحزم، الأمر الذي يجعله بحاجة لهدف اليوم، من أجل التحفيز معنويًا على زيارة شباك الراقي للمرة الأولى، في الجولة المُقبلة.

0