استعاد شبابه الكروي أمام الفتح: السومة يتقدم خطوة على حمد الله "الغائب" .. وتحذير بفك عقدة الأهلي!

وأخيرًا، عاد العقيد؛ النجم السوري عمر السومة، الذي قاد الحزم للتعادل مع الفتح، بنتيجة (1-1)، على ملعب تمويل الأولى بالأحساء، ضمن الجولة العشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

وبينما كان الحزم في طريقه نحو الخروج بالنقاط الثلاث، تمكن الفتح من اقتناص هدف التعادل في الدقيقة 90+1، عن طريق جورج فيرنانديز.

ورفع الفتح رصيده إلى 23 نقطة، ليحتل المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن، بفارق نقطتين عن الحزم، صاحب المركز الحادي عشر.

وفيما يلي، تقدم النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء عمر السومة، في مباراة الفتح والحزم..