عمر السومة يلقّن رونالدو درسًا وحمد الله ضحية "خدعة فاشلة" .. تطور جديد في صراع الهداف التاريخي!

ليلة تاريخية للسومة، وحمد الله "متوسط المستوى"..

في ليلة انتصار العروبة والشباب، تمكن عمر السومة من كسب جولة أمام عبد الرزاق حمد الله، في صراع الهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي.

وتمكن السومة من إحراز هدف في مرمى النصر، ليقود فريقه العروبة لأول فوز في تاريخه أمام فارس نجد، بنتيجة (2-1)، على ملعب جامعة الجوف، فيما استطاع حمد الله أن يقود الشباب للانتصار على ضمك (2-0)، في الرياض، رغم عدم التسجيل.

ورفع العروبة رصيده إلى 26 نقطة، ليحتل المركز الحادي عشر في جدول دوري روشن، فيما يأتي الشباب في المركز السادس بـ39 نقطة.

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وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء السومة وحمد الله في مباراتي العروبة والشباب..