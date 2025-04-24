"ابتعد عن عبدالرزاق حمدالله وتقنية الفيديو أنقذته من لقطة لا تليق به ضد الفيحاء" .. عمر السومة يعود إلى مأساة الهبوط مجددًا مع العروبة

السومة يعيش أيامًا غير سعيدة على المستوى الجماعي..

قد يعيش الأسطورة السورية عمر السومة، مأساة "الهبوط" إلى دوري يلو للدرجة الأولى مجددًا؛ وذلك بعد عودته إلى الملاعب السعودية.

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السومة لعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الفترة من 2014 إلى 2022؛ قبل أن يرحل إلى العربي القطري.

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وعندما ترك الأسطورة السورية الفريق الأهلاوي في صيف 2022؛ كان قد تأكد بشكلٍ رسمي، هبوط هذا الكيان الرياضي الكبير إلى دوري يلو، لأول مرة في تاريخه.

وغاب السومة عن المشهد الرياضي السعودي، حتى يناير من العام الحالي "2025"؛ عندما قرر العودة من بوابة الفريق الأول لكرة القدم بنادي العروبة.

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لكن.. وضع السومة تعقد مع العروبة؛ وذلك بعد التعادل (2-2) مع الفيحاء، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

العروبة تقدم بهدفين عن طريق السومة وفهد الزبيدي، في الدقيقتين 11 و18؛ قبل أن يُعادل الفيحاء النتيجة بواسطة خالد كعبي ورينزو لوبيز، في الدقيقتين 61 و90+6.

وبهذه النتيجة.. دخل العروبة منطقة الهبوط، بتواجده في المركز "السادس عشر" برصيد 27 نقطة؛ متخلفًا بـ3 نقاط عن الفيحاء، صاحب المركز "الرابع عشر".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد ظهور السومة في تعادل العروبة والفيحاء، مساء اليوم الخميس..