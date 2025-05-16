خسر أمام والديه وصافرة الحكم لم ترحمه .. حمدالله كشف أوراقك يا عمر السومة والخليج يثأر بعد انتظار 8 سنوات!

هل يتعرض عمر السومة للهبوط الثاني في تاريخه؟

لا يختلف اثنان على القيمة الكبيرة التي قدمها النجم السوري عمر السومة، منذ قدومه إلى صفوف العروبة، في الميركاتو الشتوي الماضي، إثر حقبته التاريخية مع الأهلي، وصراعه مع المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الشباب، على لقب الهداف التاريخي لدوري المحترفين.

ولكن، السومة يقود العروبة للتعثر الثاني تواليًا، بعد خسارته العريضة من الهلال برباعية نظيفة، ليواصل السقوط أمام الخليج بنتيجة (1-2)، في مباراة الجولة 32 من دوري روشن السعودي، والتي أقيمت على ملعب جامعة الجوف.

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العروبة تجمد رصيده عند 30 نقطة، ليحتل المركز السادس عشر في جدول دوري روشن، بينما جاء الخليج في المركز العاشر، بوصوله إلى 37 نقطة.

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وتستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مشاركة عمر السومة في مواجهة العروبة والخليج..