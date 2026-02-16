"أفضل مهاجم سعودي" .. عمر السومة يفاجئ لاعب النصر ويحبطه في نفس الوقت!

وقال عمر السومة، في تصريح عبر برنامج "في 90"، إن عبد الله الحمدان، مهاجم النصر الحالي، هو أفضل لاعب رقم "9" قادر على إفادة المنتخب السعودي.

في المقابل، ألمح السومة بأن فرصة الحمدان في المشاركة مع النصر، قليلة، في ظل تواجد نجوم أمثال كريستيانو رونالدو وساديو ماني وكينجسلي كومان، مشيرًا إلى أن الاستمرارية أهم ما يميز مسيرة اللاعب.

وأضاف "قبل انتقال الحمدان إلى الهلال، كان قد قدم موسمًا خرافيًا مع الشباب، إلا أنه لم يلعب كثيرًا بعد ذلك، وأرى أنه لو كان استمر في الشباب، لكان حقق الكثير".

ووجه السومة نصيحة إلى عبد الله الحمدان، بقوله "إذا طلب نصيحتي، سأقول له اذهب إلى نادٍ تشارك معه باستمرار".