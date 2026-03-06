Goal.com
محمود خالد

جرب معاناة حمد الله مع رونالدو: نجوم الأهلي تسابقوا على انتزاع تاريخ السومة ليلة سقوطه أمام الخليج!

السومة حاضر في مباراتين بنفس التوقيت!

ما بين "الغائب الحاضر" و"الحاضر الغائب"، سجل المهاجم السوري عمر السومة، حضوره ليلة الجمعة، حينما قاد فريقه الحزم، لخسارة أمام الخليج بنتيجة (1-2)، في مباراة الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

الخليج استعاد نغمة الانتصارات في دوري روشن، بعد ثلاث هزائم متتالية، بفوزه على الحزم، بثنائية جاءت عن طريق كوستاس فورتونيس "ركلة جزاء"، وجورجوس ماسوراس، في الدقيقتين 60 و72، ليقلب الطاولة على الحزم الذي تقدم بهدف نواف الحبشي، في الدقيقة 54.

وشارك عمر السومة بديلًا في الشوط الثاني، إلا أنه لم يتمكن من إنقاذ فريقه من فخ الهزيمة الحادية عشرة في دوري روشن.

ورفع الخليج رصيده إلى 30 نقطة، ليحتل المركز التاسع، في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الحزم عند 28 نقطة، في المركز الحادي عشر.

    الحاضر الغائب أمام الخليج

    ولم يستغرق السومة على مشاركته بديلًا، سوى أربع دقائق، حتى وقع الخليج على هدف انتصاره، حيث قرر المدير الفني جلال قادري، الدفع بالمهاجم السوري، بديلًا ليوسف الشمري.

    وعلى مدار 22 دقيقة، لم يترك عمر السومة بصمة تذكر في مباراة الخليج، حيث اكتفى بلمس الكرة "11" مرة فقط، رغم أنه قدم محاولة، بتسديدة أوقف معها الدفاع، الكرة عن الوصول إلى ما بين الخشبات الثلاث.

    الخليج ضمن 26 فريقًا لم يسلم من أهداف عمر السومة، في دوري المحترفين السعودي، حيث سبق وأن نجح "العقيد" في هز شباك "الدانة"، بسبعة أهداف، منها أربعة في مباراة واحدة، خلال مباراته مع الأهلي، في الجولة السابعة من موسم 2016-2017.

    ولكن، لا يزال النجم السوري يسعى لاستمرار سيطرته في الملاعب السعودية، وتفنيد مقولة إن قوته تراجعت كثيرًا بعد الرحيل عن الأهلي، مع الأخذ في الاعتبار، أنه يحلم باللعب حتى الأربعين عامًا، مع وصوله إلى السادسة والثلاثين.

  • الغائب الحاضر أمام الأهلي

    على النقيض، نجد ذكر عمر السومة، قد تداول على ألسنة عشاق الأهلي، الذين استعادوا ذكرياته في ديربي الاتحاد، والفضل في ذلك يعود إلى فراس البريكان.

    ما القصة؟ البريكان استغل خطأ فادحًا من حارس الاتحاد، بريدراج رايكوفيتش، لينتزع الكرة منه، ويسجل ثالث أهداف الأهلي، في ديربي جدة، الذي انتهى بفوز الراقي بنتيجة (3-1)، من قلب ميدان الإنماء.

    ولك أن تصدق عزيزي القارئ، أن هذا الهدف جعل ذكر السومة أكثر من كونه في مباراة الخليج والحزم، حيث أقيمت المباراتان في نفس التوقيت، حيث استعاد الكثير من المتابعين، هدفه الشهير مع الأهلي، في مرمى الاتحاد، في 2016، حينما انتزع الكرة أيضًا من الحارس عساف القرني، ليضعها منفردًا في الشباك.

    نجوم الأهلي تسابقوا على أخذ أرقامه

    وبالحديث عن ديربي جدة، فإن ذكر السومة لم يأتِ فقط في استعادة ذكرى هدفه القديم، وإنما أيضًا في أرقامه الخالدة التي باتت محل سباق بين لاعبي الأهلي الحاليين على انتزاعها.

    الحديث عن النجم الإنجليزي إيفان توني، الذي تمكن من تحطيم رقم عمر السومة، كأكثر لاعب يقدم مساهمة تهديفية مع الأهلي في موسم واحد، عبر تاريخ دوري المحترفين السعودي، برصيد 29 هدفًا (سجل 24 وصنع 5)، ليتجاوز رقم السومة، صاحب الـ28 مساهمة، في موسم 2016-2017، ما بين 27 هدفًا وتمريرة حاسمة واحدة.

    المثير في الأمر، أن إيفان توني احتاج إلى 24 مباراة، ليكسر رقم عمر السومة الذي وصل إلى مساهماته في 22 مباراة، في واقعة تعيد للأذهان، ما حدث لعبد الرزاق حمد الله، الذي خسر رقمه القياسي بصفته الهداف التاريخي للدوري في موسم واحد، بعدما تربع كريستيانو رونالدو على هذا العرش، بتسجيله 35 هدفًا في 31 مباراة، بموسم 2023-2024، ليتجاوز رقم حمد الله، الذي سجل 34 هدفًا في 26 مباراة فقط.

    أيضًا، لم يسلم رقم عمر السومة مع الأهلي، من المعادلة، حينما تمكن رياض محرز، من تكرار إنجازه في موسم 2019-2020، بتسجيله في مباراتي الذهاب والإياب ضد الاتحاد.

  • Abderrazak Hamdallah Omar Al SomahSocial gfx/ Goal Arabia

    كلمة أخيرة.. الباب مفتوح يا حمد الله

    بينما كان الكثيرون يتساءلون حول غياب السومة عن المباراة الماضية أمام الاتفاق، بعد استبعاده من القائمة دون توضيح السبب، عاد السوري جالسًا على مقاعد البدلاء، قبل أن يشارك أمام الخليج.

    السومة يواصل الغياب عن التسجيل، منذ الجولة الثانية والعشرين، ليفتح فرصة جديدة أمام منافسه المباشر، عبد الرزاق حمد الله، في سباق الهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي، من أجل تقليص الفارق بينهما، خاصة وأن حمد الله بدأ يسترد عافيته التهديفية، بتسجيل هدفين في آخر ثلاث مباريات.

    * عمر السومة: 159 هدف في 210 مباراة.

    * عبد الرزاق حمد الله: 153 هدف في 171 مباراة.

