"مواجهة خنازير فيجو ومعركة تكسير العظام ضد عبدالرزاق حمدالله" .. عمر السومة بين جنة وجحيم العودة للسعودية بعد الأهلي

هل يعود السومة لمواصلة كتابة "أسطورته الخالدة" في الملاعب السعودية؟!..

مهما مر من نجوم عالميين على الدوري السعودي، يظل الأسطورة السورية عمر السومة؛ هو "العلامة الفارقة" في تاريخ المسابقة، وأحد هؤلاء اللاعبين الذين خلدوا أسماءهم بأحرف من ذهب.

السومة البالغ من العمر 35 سنة حاليًا، حط الرحال في السعودية لأول مرة عام 2014؛ عندما انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قادمًا من القادسية الكويتي.

وعلى مدار 8 سنواتٍ كاملة.. كتب الأسطورة السورية التاريخ في الملاعب السعودية؛ قبل أن يرحل إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي العربي القطري في 2022 - على سبيل الإعارة -، ثم البيع النهائي في صيف العام التالي.

وبعد عامين فقط من الذهاب إلى قطر.. تفاجأت الجماهير بخبرٍ كـ"القنبلة"؛ بإمكانية عودة عمر السومة إلى الملاعب السعودية مجددًا، خلال الفترة القادمة، من بوابة فريقٍ آخر غير الأهلي.

صحيفة "عكاظ" كشفت عن تلقي السومة، العديد من العروض السعودية من أندية في "القصيم، الغربية والشرقية"، وأن اللاعب يُميل إلى قبول أحدهم، قبل إغلاق باب الميركاتو الصيفي، بشكل رسمي.

وإلى جانب الأندية السعودية.. ارتبط اسم السومة في الأيام الأخيرة، بإمكانية الانتقال إلى العملاق المصري الزمالك، في صفقة تبادلية ضخمة؛ يحصل العربي القطري من خلالها، على خدمات نجم الفراعنة الدولي أحمد سيد زيزو.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول" من ناحيتها؛ أبرز ما ينتظر الأسطورة السورية عمر السومة، إذا عاد إلى الملاعب السعودية مجددًا، بعد مرحلته مع النادي الأهلي..