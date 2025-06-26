نصيحته لن تعجب كريستيانو رونالدو .. السالمي يرشح اسمين لتدريب النصر بعد رحيل بيولي

الأمر مجرد مسألة وقت، قبل أن يعلن نادي النصر - بشكل رسمي - عن تجديد عقد أسطورته البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم، ليكمل رحلته في سفينة العالمي، بالموسم الرياضي الجديد.

وينتظر رونالدو، تدعيمات كبيرة في النصر، قبل موسم 2025-26 الذي سيشهد مشاركة العالمي في مسابقات "دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي، دوري أبطال آسيا 2".

ويستعد كريستيانو لتجديد عقده مع النصر، فيما أفادت تقارير بأن مدة العقد الجديد ستكون عامًا أو اثنين، فيما أشارت أخرى إلى أن العقد سيكون لمدة سنة، مع أفضلية التمديد لموسم آخر، ولكن الأمر سيتوقف على النجم البرتغالي نفسه، والذي قد يحسم قراره عقب المشاركة في كأس العالم 2026 مع منتخب البرتغال.