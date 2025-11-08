"جعلت جمهور الاتحاد يكون معي" .. تصريح غريب من علي مجرشي بعد فوز الأهلي بديربي جدة!

حسم فريق الأهلي مواجهة ديربي جدة لصالحه بعد فوزه المستحق على غريمه التقليدي الاتحاد بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب الإنماء ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وجاء هدف المباراة الوحيد بتوقيع النجم الجزائري رياض محرز في الدقيقة 55، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك حارس الاتحاد، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة أعادت له توازنه في المسابقة.

وبهذا الانتصار، نجح الأهلي في كسر عقدة الديربي بعد مباراتين دون فوز أمام الاتحاد، كما استعاد نغمة الانتصارات في الدوري عقب تعادله في الجولة الماضية أمام الرياض، ليؤكد عودته القوية تحت قيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله.

في المقابل، واصل الاتحاد نتائجه السلبية في الدوري للمباراة الثانية على التوالي، بعد تعادله المثير في الجولة السابقة أمام الخليج (4-4)، ليزداد الضغط على المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو الذي لا يزال يبحث عن الاستقرار الفني للفريق.

ورفع الأهلي رصيده بهذا الفوز إلى 16 نقطة تقدم بها إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 11 نقطة في المركز الثامن، ليواصل تراجعه بعد بداية قوية في الأسابيع الأولى من الموسم.