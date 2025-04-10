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Al Hilal Fans - Ali Al BulayhiGetty Image/ GOAL AR
أحمد فرهود

علي البليهي يرد .. سر رفضه الزواج وحقيقة بكاء جورج جيسوس أمام نجوم الهلال لـ"منع إقالته"

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البليهي يكشف أسرارًا جديدة..

تحدث علي البليهي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن العديد من الملفات المهمة؛ على رأسها "مستقبل" المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس.

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جيسوس بات قريبًا من الرحيل عن القيادة الفنية للفريق الهلالي - حسب الكثير من المصادر المحلية والعالمية -؛ بسبب تراجع الأداء والنتائج مؤخرًا.

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وعانى الزعيم من تراجع في الأداء والنتائج، خلال الموسم الحالي 2024-2025؛ وذلك بعد السيطرة على كافة البطولات المحلية، تحت قيادة المدرب البرتغالي المخضرم، في العام الرياضي الماضي.

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