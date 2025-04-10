علي البليهي يرد .. سر رفضه الزواج وحقيقة بكاء جورج جيسوس أمام نجوم الهلال لـ"منع إقالته"

البليهي يكشف أسرارًا جديدة..

تحدث علي البليهي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن العديد من الملفات المهمة؛ على رأسها "مستقبل" المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس.

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جيسوس بات قريبًا من الرحيل عن القيادة الفنية للفريق الهلالي - حسب الكثير من المصادر المحلية والعالمية -؛ بسبب تراجع الأداء والنتائج مؤخرًا.

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وعانى الزعيم من تراجع في الأداء والنتائج، خلال الموسم الحالي 2024-2025؛ وذلك بعد السيطرة على كافة البطولات المحلية، تحت قيادة المدرب البرتغالي المخضرم، في العام الرياضي الماضي.